Iglesias pide a los independentistas que apoyen los Presupuestos pese a su «rabia» Pablo Iglesias, durante el acto municipalista de Podemos en Alcorcón. / EFE El líder de Podemos cuestiona «en qué beneficia a la situación procesal de los presos políticos catalanes que no se suba el salario mínimo» EFE Alcorcón (Madrid) Sábado, 3 noviembre 2018, 15:22

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha instado este sábado a los independentistas a apoyar los Presupuestos para 2019 pese a que entiende y comparte «su rabia» tras las acusaciones del caso del «procés» y ante un Gobierno que «seguramente no ha sabido ser audaz» en este asunto.

En un mitin en el Gran Encuentro Municipalista de Podemos, en Alcorcón (Madrid), Iglesias ha considerado «una vergüenza» que los «violadores» del caso de La Manada hayan sido condenados a nueve años y ahora se pida para el expresidente de la Generalitat Oriol Junqueras 25 años de prisión por el «procés». Ha criticado esta petición de penas, pero también la actitud de los grupos independentistas, por no querer apoyar los Presupuestos, e incluso la del Gobierno.

Pero se ha preguntado por qué esto tiene que hacer fracasar el acuerdo para aprobar los Presupuestos y ha cuestionado «en qué beneficia a la situación procesal de los presos políticos catalanes que no se suba el salario mínimo». «Por qué tiene que pagar la falta de audacia del actual Gobierno la gente trabajadora», ha planteado Iglesias, tras reconocer que la aprobación de los Presupuestos pactados con el Ejecutivo «está un poquito más lejos que hace tres días».

En este sentido, ha apuntado que si finalmente tiene que haber elecciones en 2019, Podemos saldrá «a ganar», aunque antes ha apelado a los partidos independentistas catalanes para que apoyen la aprobación de los Presupuestos pese a las acusaciones contra los líderes del «procés» encarcelados. A ellos les ha dicho Iglesias que entiende «su rabia y escepticismo», e incluso los comparte, ante un Gobierno que «seguramente no ha sabido ser audaz».

«Si estos presupuestos no salen aprobados los principales perjudicados serán los trabajadores y las trabajadoras y la gente corriente en Cataluña y España», ha advertido Iglesias, quien ha dicho que el acuerdo presupuestario alcanzado con el Gobierno no es un éxito del PSOE ni de Podemos, sino de la gente. Por eso ha pedido a los independentistas catalanes seguir empujando «todos juntos» y dialogar porque lo que está en juego no son solo unos presupuestos, sino que España esté gobernada los próximos años por los progresistas o «que lleguen los alumnos de Bolsonaro, lo más parecido a la extrema derecha en España».

Para Iglesias es una vergüenza que haya una petición de 17 años de prisión para los Jordis, mientras que «el responsable de una guerra ilegal y de la corrupción en este país se permite recorrer platós explicando lo que es la democracia», en referencia al expresidente del Gobierno José María Aznar. Así, ha concluido que es «una vergüenza» que en España la ley «no es igual para todos».