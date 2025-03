Identifican al asesino en serie que mató a una funcionaria y a un agricultor en Alicante

Una investigación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil ha permitido identificar a un presunto asesino en serie ruso al que los investigadores ... consideran presunto autor de dos crímenes y una tentativa de asesinato ocurridos en 2020 en la provincia de Alicante. Se trata de Nicolay, un joven ruso de 27 años que actualmente está ingresado en un hospital psiquiátrico de su país.

De acuerdo con las investigaciones, el criminal está vinculado con el acuchillamiento a una mujer que trabajaba como limpiadora, el 16 de julio, en Torrevieja. Al ruso se le considera autor de la muerte de un agricultor ocurrida en agosto, con el mismo método, en Los Montesinos. Y también es sospechoso de la muerte de la funcionaria de Justicia de 45 años cuyo cuerpo apareció con signos de estrangulamiento en una acequia el 6 de noviembre del mismo año, en la Hoya de Elche.

Este último caso, que en estos días cumple su segundo aniversario, costó la vida a la funcionaria Alicia Valera. Fue atacada sorpresivamente y sin motivo alguno cuando paseaba con su perro entre campos de la zona.

La Policía Nacional, con competencia investigadora en Elche, halló ADN del autor, al parecer en la correa del can, pero no se sabía a quién pertenecía puesto que el sospechoso no estaba 'fichado' en las bases de datos policiales.

Sin embargo, esa muestra sí ofreció una pista crucial. Al introducirla en las bases de datos de ADN a la que tienen acceso las Fuerzas de Seguridad saltó una alerta: el código genético aislado en el caso de Alicia coincidía con una muestra, al parecer de sangre del sospechoso, recogida en el escenario del crimen del agricultor. Fue cometido en agosto de 2020 en el municipio alicantino de Los Montesinos y estaba siendo investigado por la Guardia Civil.

Pero la investigación policial todavía ha llegado más lejos. Se revisaron casos con semejanzas y se encontró otro misterioso intento de asesinato sin causa aparente, esta vez en el municipio alicantino de Torrevieja. La víctima fue una mujer a la que un desconocido atacó con un cuchillo, sin motivo aparente, en Torrevieja. En esta ocasión la sangre se derramó en la calle San Pascual de la localidad.

Existían ya firmes sospechas como para establecer que la persona que había intentado matar a esta mujer era la misma que había asesinado al agricultor de Los Montesinos en agosto y a la funcionaria judicial ilicitana. Sin embargo, faltaba una pista: un nombre o ubicación que sirviera para encontrar al criminal.

Difusión de imágenes

Fue por ello que las Fuerzas de Seguridad decidieron apelar a la colaboración ciudadana y, ya en verano de este 2022, a principios de julio, difundieron imágenes captadas por cámaras de seguridad cerca del punto donde se produjo el acuchillamiento de Torrevieja. En ellas se apreciaba a un individuo muy delgado y apresurado, con camiseta a rayas, pantalón corto y gafas de sol.

Se habilitó un teléfono para llamadas anónimas y llegó así la pista final. Según publica ABC, unos amigos le reconocieron. Se trataba de Nikolay Tishov, nacido en Lobnia (Moscú) el 21 de noviembre de 1995. Había residido en España desde hacía unos 15 años y su madre era responsable de varias empresas inmobiliarias en la zona de Torrevieja.

En los últimos cuatro años antes de huir había vivido en la pedanía de La Hoya (Elche). Tras el crimen de la funcionaria, el sospechoso huyó a Rusia. Según la información facilitada por sus conocidos, se trataba de un joven con problemas psiquiátricos que relacionaban con manías persecutorias.

Los problemas de Nikolay no cesaron en Rusia. En diciembre volvió a matar a puñaladas. Esta vez su víctima fue una estanquera a puñaladas. Ya en 2021 fue juzgado y acabó ingresado en un hospital psiquiátrico de la localidad de Smolensk.