Las identidades que se esconden tras la tragedia del Villa de Pitanxo

Hay un momento en toda tragedia que las cifras, ya de por sí dolorosas, dan paso a los rostros. A nombres y apellidos. A vidas truncadas. Con el naufragio del pesquero Villa de Pitanxo en las gélidas aguas de Canadá se hundieron también sueños y proyectos vitales. Salvo un milagro en el que ya nadie se aferra, de los 24 miembros de la tripulación, solo tres pueden contarlo: el patrón del barco, Juan Padín, de 53 años, y su sobrino, Eduardo Rial, de 42.

Ampliar Eduardo Rial (42), uno de los supervivientes.

Fue el propio Juan quien, con una breve llamada telefónica, alivió a los suyos de una pesadilla en la que siguen inmersas el resto de familias. Este miércoles se supo que el tercer superviviente es el ghanés Samuel Kwesi Koufie, afincado en Marín, aunque tiene a su mujer y cinco años viviendo en Ghana. Era la primera vez que viajaba a Canadá. Uno de sus hijos nació hace apenas unos meses. Sus amigos se acercaban ayer a las puertas de la empresa armadora y relataban la gran familia que formaba Samuel junto a otros de sus compatriotas en la localidad. De hecho, algunos de los ghaneses que este martes irrumpieron en las instalaciones de Nores por la tarde venían desde Pontevedra. Querían consolar y acompañar a los familiares de algunos de sus amigos, de los que no sabían nada.

Del resto, hasta 21, nunca más se supo. La cifra oficial habla de nueve muertos y doce desaparecidos. La mayoría son gallegos, tres de Marín, otro más de Cangas (como el patrón y su sobrino), uno de Moaña y otro de Bueu. Entre sus nombres se encuentra Pedro Herrero (24 años), natural de Marín y que fue padre de su primer hijo hace unos pocos meses. Ricardo Arias (46), natural de Loira (Marín), era un marinero experimentado que en el año 2000 estuvo a punto de perder la vida tras otro naufragio en aguas irlandesas. La mar era su vida. Al igual que Francisco De Pazo (70), armador y marinero, quien era el jefe de máquinas del Villa de Pitanxo.

Ampliar Fernando Santomé (50), de Bueu, era el encargado de la cocina.

Entre ellos se encontraba también Fernando González Martínez (53), natural de Moaña, donde vive con sus dos hijos y que por primera vez faenaba en Terranova; mientras que Fernando Santomé Ferradás (50), de Bueu, era el encargado de la cocina. Tampoco se sabe nada de Juan Antonio Cordero, un vecino de Lepe de 55 años, casado y con hijos, a quien le quedaba menos de un mes para regresar a casa. Raúl González Santiago (24) procedente se una familia con gran traidición de marineros se encontraba en la embarcación como alumno en prácticas.

Un observador canario

En la tripulación también se encontraba Francisco Manuel Navarro (33), un canario que pertenece al Instituto Español de Oceanografía y que cumplía la función de observador de control en el buque.

Ampliar Francisco Manuel Navarro (33). JUAN CARLOS ALONSO

Tampoco nada se sabe del resto de desaparecidos. Entre ellos se encontraba William Arévalo Pérez (37 años), uno de los peruanos que iban en el barco y que figuran entre los desaparecidos o fallecidos. William acumulaba bastante experiencia en el mar y vivía en esta localidad pontevedresa desde hace casi veinte años.

Ampliar William Arévalo Pérez (37 años).

Martín Quino, por su parte, es otro de las personas procedentes de Perú cuyo paradero se desconoce. No residía en Marín, sino en Vigo. Jonathan Calderón (39), casado y con dos hijos de 16 y 10 años, llevaba años afincado en Marín. Gozaba de gran experiencia en la mar. La misma que Miguel Lumbres Cumpra (52), de Perú, casado y con dos hijos también, llevaba diez años viviendo junto a su familia en Cambados. Juan Frías (36) era la primera vez que navegaba. Llevaba ocho años en Vigo residiendo junto a su mujer y sUs dos hijos. Del resto de sus compatriatos poco se conoce. Martín P. (41) y Edwin Córdoba (24) residían en Vigo, mientras Daniel More (41) y su primo Diego Andrés More (24) en Cangas.

Por otro lado, Edemon Okutu, otro de los desaparecidos o fallecidos, tiene más de 40 años y procede de Ghana. Es hermano de Jean Marie Okutu, un atleta muy conocido en la localidad. Precisamente, ayer acudió junto a su madre y hermana a las puertas de la empresa armadora tras estallar la terrible noticia del suceso en aguas canadienses. Michael también formaba parte de la tripulación. Es de Ghana y tiene mujer e hijos en África. Llegó hace unos cinco años a Marín.

