Iceta recurre su veto al Constitucional: «El sectarismo se ha impuesto sobre la legalidad y el sentido común» El lÍder del PSC, Miquel Iceta, durante la rueda de prensa que ha ofrecido tras el pleno del Parlamento de Cataluña. / EFE El PSC ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional CRISTIAN REINO Barcelona Jueves, 16 mayo 2019, 13:20

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha calificado de «actitud beligerante», «hostil» y de «veto» el rechazo que ha recibido esta mañana por parte de los grupos secesionistas que han votado en contra de su designación como senador, lo que le ha cerrado la puerta a la presidencia del Senado. «Ser presidente del Senado no era un objetivo personal», ha dicho. Por ello, ha señalado que no se siente enfadado, sino decepcionado y no sorprendido, porque ha recordado que ya lo advirtió.

Iceta ha anunciado que su partido ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, pues considera que se ha vulnerado el derecho a la participación política. «No es la primera que en este parlamento se pisotean los derechos de las minorías», ha asegurado en una rueda de prensa en la Cámara catalana, hora y media después del veto de JxCat, ERC y la CUP, que le han dejado sin la plaza de senador en representación de la Generalitat en aplicación del resultado de las elecciones catalanas del 21-D.

«El sectarismo se ha impuesto sobre la legalidad y el sentido común, el sectarismo ha bloqueado mi designación como senador», ha rematado. El primer secretario del PSC cree que la decisión de los independentistas «no ayuda» al diálogo entre las instituciones catalanas y las del resto del Estado. Aun así, se ha reafirmado en su idea de seguir teniendo puentes con los grupos independentistas. «No quiero, a diferencia de Torra, acabar con nadie», ha asegurado.

En su recurso, los socialistas consideran que el Acuerdo de la Mesa del Parlament de Catalunya de ayer, en que se determinó el sistema de votación por el que se ha resuelto hoy el procedimiento para designar el que ha de representar a la Generalitat de Catalunya en el Senado, es una violación del reglamento parlamentario, del Estatut y de la Constitución. Según fuentes socialistas, sería muy grave que la mayoría pueda bloquear el derecho a la representación de la minoría. Y por ello, ha pedido medidas cautelares. En cualquier caso, la premura del tiempo, hace muy difícil, que el Constitucional resuelva antes del martes que es cuando se constituye la Cámara Alta.