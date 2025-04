Las horas más críticas de Yolanda Díaz

Paula De las Heras Madrid Domingo, 30 de enero 2022, 00:27 | Actualizado 11:01h. Comenta Compartir

Apenas quedan cuatro días para que el decreto de la reforma laboral, uno de los proyectos clave de la legislatura, sea sometido a la convalidación del Congreso y el Gobierno sigue sin tener amarrados los apoyos necesarios para sacarlo adelante. El nerviosismo es palpable en la coalición, pero más entre los socios del partido minoritario del Ejecutivo. Es Yolanda Díaz, según entienden los socialistas, quien de verdad arriesga buena parte de su capital político justo cuando trata de poner en marcha su plataforma electoral.

No es, ni mucho menos, que el PSOE haya decidido lavarse las manos en el asunto. Aunque han evitado la publicidad que la ministra de Trabajo sí ha querido otorgar a sus encuentros con distintos grupos políticos, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, pero también otros miembros del Ejecutivo, como la titular de Hacienda, María Jesús Montero, o miembros del partido, como el secretario de Organización, Santos Cerdán, y el portavoz del grupo parlamentario, Héctor Gómez, se han fajado en conversaciones discretas con las formaciones.

Si la reforma no fuera convalidada sería un golpe difícil de encajar también para Pedro Sánchez. Entre otras cosas, porque se trata de un compromiso adquirido con Bruselas a cambio de los fondos europeos de recuperación, a los que fía su mandato. Pero la negativa rotunda de aliados como ERC, EH Bildu o el BNG a apoyar el texto sin modificación no resulta hoy tan dramática para el presidente como para la vicepresidenta.

El rechazo frontal a la reforma de esas fuerzas, que a la causa independentista suman la bandera social, puede dañar gravemente el proyecto político de Díaz. Los críticos esgrimen que ha sido muy timorata y no se ha atrevido a tocar asuntos nucleares de la reforma del PP, como el abaratamiento del despido o la eliminación de los salarios de tramitación, cuando lo que se había prometido era su derogación. Sus críticas han opacado de hecho lo que, según Gobierno y sindicatos, tiene el acuerdo de mejora para las condiciones de vida de los trabajadores más vulnerables, como las 'kellys', que, alegan, pueden llegar a cobrar hasta 7.000 euros más al año.

Rivalidad electoral

Fuentes gubernamentales y también sindicales dan por sentado que en la posición de estos partidos, especialmente en la de ERC, hay mucho de táctico. La postura inamovible de Bildu se achaca a la enorme presión de las centrales nacionalistas ELA y LAB, que hoy se movilizarán contra la reforma laboral. Pero tras el órdago de los republicanos detectan la intención de erosionar a quien puede ser una relevante rival electoral.

Los socialistas –que insisten en rechazar la más mínima alteración del pacto alcanzado con los agentes sociales– creen que hay posibilidades de lograr la convalidación con una mayoría alternativa a la de la investidura; muy ajustada, pero suficiente. Salvar los muebles con los votos que Ciudadanos ha puesto a su disposición y un variopinto grupo de partidos pequeños que incluiría a formaciones como PDeCAT, Más País, Teruel Existe, PRC, Nueva Canarias, Coalición Canaria, Compromís o UPN –que, aun con matices, se han mostrado favorables a la reforma– no sería la opción ideal del PSOE, pero tampoco le perturba. A Díaz, sí.

La vicepresidenta segunda rechazó abiertamente el miércoles los nueve votos del partido de Inés Arrimadas con el argumento de que «expulsa a las formaciones políticas que sustentan al Gobierno» y de que sin ellos no es posible alcanzar la mayoría precisa; cosa que los socialistas niegan pese a confesar que, a estas alturas, no tienen garantías absolutas. Su principal duda está en qué harán los dos diputados de UPN. En principio, valdría tanto con su sí como con su abstención para contrarrestar los 173 'noes' que ahora parecen seguros, pero aunque los navarros han marcado distancias del PP, no han comprometido su voto. Los socialistas tampoco dan por perdido que el PNV acabe facilitando la convalidación.

El temor a que su proyecto estrella salga adelante con el aval de los liberales y la censura de formaciones de izquierdas ha llevado a Díaz a pelear por ganarse al bloque de la investidura hasta el último aliento. Ni siquiera frenó su actividad frenética en el confinamiento al que se vio obligada la semana pasada tras dar positivo en covid. Siguió a pie de teléfono mientras su secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, se batía el cobre con sus interlocutores. Y, una vez recuperada, se desplazó a Cataluña, como también hicieron los líderes sindicales, para incidir en sus argumentos. Este viernes, tras el reiterado portazo de ERC, suspendió un viaje a Bruselas para seguir negociando.

«La verdad –remarca una ministra socialista– es que esto es difícil. Lo es para el PSOE, y aún más para ella». Otras fuentes de la dirección del PSOE se muestran, sin embargo, menos empáticas y reprochan a Díaz que pretenda cegar la vía de Cs. «Hemos tenido muchos meses para hablar con los grupos y ahora –esgrimen– no estamos para rechazar un solo voto». «Los responsables de este decreto han sido ellos –añaden en alusión a lo que se pugnó desde el Ministerio de Trabajo para evitar interferencias de Economía–; esto es lo que tenemos».

El margen de maniobra de la vicepresidenta para cambiar el rumbo de los acontecimientos es ahora muy estrecho. Sánchez advirtió desde el primer día que no se podía ofrecer nada a los grupos que pudiera llevar a la CEOE a descolgarse del acuerdo. Y la patronal hizo llegar al PSOE su malestar cuando supo que la vicepresidenta estaba tratando de tentar –en balde– a sus socios con la promesa de modificaciones en futuros decretos o proyectos de ley. «Todo lo que se haga –subrayan desde el ala socialista del Gobierno– se hará buscando el acuerdo social».