El hombre fuerte del PSOE no descarta ir a elecciones generales antes de otoño Ábalos relativiza la posición de Sánchez y admite que la negociación de los Presupuestos será determinante PAULA DE LAS HERAS Madrid Lunes, 19 noviembre 2018, 11:13

Pedro Sánchez ha dejado claro que su intención es seguir gobernando con o sin Presupuestos. Lo ha dicho en privado y también en público. La fecha más próxima de elecciones generales manejada por los socialistas es otoño de 2019, pero quizá haya que poner ese planteamiento en cuarentena. El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, lo ha hecho este lunes sin disimulo. «Sabiendo cómo esta la política -ha reconocido-no hay que aventurar nada».

Ábalos es el ministro con mayor peso político en el Gobierno y uno de los hombres más cercanos a Sánchez. Eso no significa que compartan criterio, pero el valenciano es uno de los pocos dirigentes socialistas que se atreven a expresar su opinión de manera abierta y a discrepar si es preciso del jefe del Ejecutivo. Él defendió desde el primer día que no había que eternizarse en la Moncloa tras la moción de censura sino llamar a las urnas en un breve plazo. Y no tuvo demasiado éxito.

El presidente del Gobierno dijo este mismo domingo que el suyo es «un proyecto de años, no de meses», pero Ábalos, que coordina junto al jefe de gabinete de Sánchez, Iván Redondo, el comité eletoral del PSOE, ha dado a entender que todo forma parte de la estrategia política. En un desayuno de Europa Press, ha subrayado, de hecho, que la convocatoria electoral es un «poderoso» instrumento político. «Suficientemente poderoso -ha añadido- como para jugar con él ni advertirlo». Y a la pregunta expresa sobre qué le parecería un 'súperdomingo' -la coincidencia de generales, autonómicas, municipales y europeas el próximo 26 de mayo- ha admitido que «nada es descartable». «La superación de obstáculos -ha dicho en referencia a la búsqueda de apoyos para los presupuestos- determina los demás escenarios».

El ministro de Fomento ha asegurado también que él, por su parte, sigue trabajando para intentar sacar adelante las cuentas públicas y que cuando se habla de seguir adelante con decretos el Gobierno se refiere a no esperar a que estas estén aprobadas (como pronto en marzo) para poner en marcha en enero cuestiones que se consideran prioritarias. En condiciones normales, los Presupuestos deberían estar aprobados a final de año, pero Sánchez no los ha remitido a la Cámara baja en el plazo que establece el artículo 134 de la Constitución, siguiendo el anómalo precedente que ya marcó el año pasado Mariano Rajoy.

En los últimos días la presión para que el líder socialista no se aferre al sillón ha ido en aumento. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ya ha avisado de que, a su juicio, lo más «sensato» es convocar elecciones y no mantenerse con los Presupuestos prorrogados del PP en caso de que las fuerzas independentistas persistan en su negativa a respaldar el proyecto gubernamental. Y ha llegado a apuntar a marzo como fecha más propicia. Los barones socialistas que van a elecciones en mayo, sin embargo, no querrían generales ni antes ni con las autonómicas. Temen que el escenario de un Parlamento atomizado dificulte la negociación de la investidura y que los posibles pactos condicionen sus expectativas.