Un helicóptero y dos aviones para el viaje del presidente a Valladolid Pedro Sánchez. / Reuters La oposición tilda de «insólito» el despliegue para que Sánchez acuda a la cumbre hispano-lusa del miércoles en Valladolid REDACCIÓN Valladolid Jueves, 15 noviembre 2018, 09:32

Un helicóptero, un falcon y un airbús. El Palacio de la Moncloa planea la movilización de tres medios aéreos para que Pedro Sánchez, sus ministros y la comitiva oficial (cerca de cincuenta personas) se desplacen desde Madrid a Valladolid (197 kilómetros) para participar en la cumbre hispano-lusa que tendrá lugar el próximo miércoles 21 de noviembre. Un despliegue criticado por la oposición (el PP lo califica de «intolerable») y que desde el Palacio de la Moncloa atribuyen a cuestiones de pura seguridad, informa El Norte de Castilla.

Fuentes del Ejecutivo explicaron que Sánchez «no decide en qué medio de transporte se desplaza, sino que se limita a decidir dónde viaja y a anunciar esos viajes a los departamentos involucrados». A partir de ahí, son los servicios de seguridad los que organizan esos desplazamientos, habilitando los medios necesarios para ello, explican fuentes del Gobierno. Moncloa argumenta también que hace años, el Departamento de Seguridad indicó que todos los viajes del jefe del Ejecutivo, sin entrar a diferenciar entre viajes oficiales o de otra índole, se deberían producir siempre por medios oficiales, nunca comerciales, y por transporte aéreo siempre que fuera posible. Por lo tanto, está casi descartado el uso del Ave. Además, destacan en Moncloa, está previsto que la cumbre acabe tarde, por lo que no sería posible el regreso en alta velocidad al no haber servicio. La segunda opción barajada, si no es posible el desplazamiento en avión o helicóptero, es el traslado por carretera.

Desde Moncloa se argumenta también que el anterior presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no se desplazaba en helicóptero por miedo, mientras que Sánchez no tiene ningún problema con los traslados por aire.