La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en el CPFF, este lunes. EFE

Hacienda presenta a las autonomías la misma senda presupuestaria que ya rechazo Junts en 2024

El Gobierno ofrece un 01% de déficit a las autonomías para el periodo 2026-2028, lo que según el Gobierno eleva su margen de gasto en 5.500 millones de euros en ese periodo

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:15

Comenta

El Gobierno planteará hoy a las comunidades autónomas reunidas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y con cuatro meses de retraso sobre ... los plazos habituales, la misma senda de estabilidad presupuestaria que ya puso sobre la mesa en 2024 y que no logró sacar adelante en el Congreso por la oposición del PP, pero también de su más exigente socio de investidura, Junts. La propuesta, que puede ser aprobada en este órgano de cooperación territorial con solo el apoyo de una autonomía dado que el voto del Ejecutivo pesa un 50%, permite a las autonomías incurrir en un 0'1% del déficit en el periodo que va 2026 a 2028. Pero después tendrá que recibir el visto bueno del Parlamento.

