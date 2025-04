Hacienda garantiza que la agencia tributaria catalana hará la campaña de la renta de 2025

El Gobierno ha tratado de aplacar este viernes la inquietud que existe en el independentismo con el cumplimiento del acuerdo sobre financiación. La vicepresidenta primera ... y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha garantizado en Barcelona que la campaña de la renta del ejercicio de 2025 se hará desde Cataluña. «El compromiso es firme», ha afirmado desde Cerdanyola del Vallès (Barcelona). El calendario de la cesión a la administración de la recaudación del impuesto de la renta de las personas físicas es «claro», ha recalcado. «El objetivo es cumplir el acuerdo entre el PSC y ERC», ha insistido.

Días atrás, Montero causó malestar en las filas independentistas cuando afirmó que de momento solo se cederá el IRPF a Cataluña y los demás impuestos quedarán para más adelante. El acuerdo entre el PSC y ERC para investir a Illa habla de gestionar, recaudar, liquidar e inspeccionar todos los impuestos, como el IVA y Sociedades, pero solo fija una fecha concreta, 2026, para el IRPF. ERC advirtió a Montero que el acuerdo señala de forma explícita la cesión de «todos los impuestos». El Govern catalán también provocó recelos en ERC, al priorizar la negociación de los Presupuestos de la Generalitat a la de la financiación singular. Dio a entender que no tenía prisa para abordar la cuestión fiscal. En pleno verano, Montero aseguró que el pacto suscrito con ERC «ni es un concierto económico, ni es una reforma al uso del sistema de financiación». Esquerra salió con todo y amenazó al Gobierno con no apoyarle en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. La vicepresidenta ha defendido este viernes la singularidad del modelo pactado para Cataluña, aunque ha señalado que no va en detrimento de otras autonomías. «Nuestro ordenamiento ya recoge esta realidad diferenciada, como es caso de Canarias, que también dispone de un régimen especial», ha afirmado.

El Gobierno lleva semanas haciendo equilibrios en el debate de la financiación. No puede rebajar su alcance, porque ERC amenaza con tumbarle las Cuentas, ni puede elevarlo, porque tiene una fuerte respuesta de barones autonómicos, tanto socialistas como del PP. El 60% de los españoles rechaza un modelo de financiación singular para Cataluña, según una encuesta publicada esta semana por El Periódico.

Montero ha aprovechado su visita a Cataluña, al centro tecnológico Eurecat, en Cerdanyola del Vallès, para presionar a Junts para que se sume a los acuerdos suscritos con ERC, que a su juicio «avanzan en la dirección correcta»: primero sobre el traspaso de Cercanías y también sobre financiación. La pugna entre Junts y ERC dificulta la negociación y el Gobierno quisiera tenerlos sentados en la misma mesa. Esta misma semana, el ministro de Transportes, Óscar Puente, firmó con la consejera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, la puesta en marcha del traspaso de Cercanías.

Junts se niega a suscribir el acuerdo pactado entre socialistas y republicanos sobre financiación, pues asegura que está lejos de ser un concierto económico y a su entender no garantiza la salida de Cataluña del régimen común. Los de Puigdemont reclaman su propia negociación sobre el pacto fiscal.