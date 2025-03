Guilarte asegura que rebajar la mayoría para renovar el CGPJ es propio de una «dictadura»

Vicente Guilarte advierte a Pedro Sánchez de que rebajar la mayoría en el Congreso para elegir a los nuevos vocales del Consejo General del Poder ... Judicial (CGPJ) de dos tercios de la cámara a una mayoría absoluta sería propio de «una dictadura». «El PSOE no puede ni tan siquiera tomar en serio esta opción, es destrozar la separación de poderes», afirmó el presidente interino del CGPJ en un acto organizado por el Colegio de la Abogacía de Madrid.

Se trata de una iniciativa que Podemos ya ha registrado en el Congreso y que el presidente del Gobierno ha vuelto a poner sobre la mesa tras regresar de su retiró de cinco días en los que sopesó la dimisión. Sánchez ya valoró esta posibilidad en la legislatura pasada para poner fin a los cinco años y medio de caducidad del máximo órgano de gobierno de los jueces, pero las presiones desde la Unión Europea le obligaron a desecharla.

Guilarte también rechazó de plano «el disparate» de una dimisión en bloque de todos los vocales para forzar a PSOE y PP a alcanzar un acuerdo de renovación de este órgano constitucional. El magistrado, como ha hecho en repetidas ocasiones desde que asumió el cargo de presidente interino, no escatimó críticas hacia los dos grandes partidos: «Tengo la terrible sensación de que se juntan, se vuelven a contar cada uno lo suyo y no pasa nada, a día de hoy no conocemos si han avanzado».

Guilarte, perteneciente al sector conservador avanzó en abril su dimisión como presidente del CGPJ para verano en caso de no desbloquearse la situación.