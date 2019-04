La Guardia Civil sitúa a Aguirre en reuniones donde se habrían amañado contratos en 'Púnica' Esperanza Aguirre en una imagen de archivo. / M. Balanya El informe de la UCO recoge la declaración del exconsejero madrileño Manuel Lamela, que mencionó a la expresidenta en la cita con un empresario que admitió que el PP de Madrid le pagó con dinero negro en la campaña de 2007 MATEO BALÍN Madrid Viernes, 26 abril 2019, 15:14

La Guardia Civil ha incluido a Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid (2002-2013), en un informe del 'caso Púnica' remitido al juzgado de la Audiencia Nacional que instruye esta trama de corrupción. La mención de Aguirre en el documento de la Unidad Central Operativa (UCO) se produce de forma colateral, después de la declaración en sede policial de un testigo, Manuel Lamela, exconsejero de Sanidad de la comunidad madrileña.

Lamela mencionó a la UCO «la celebración de una reunión de trabajo, con la asistencia de consejeros de la Comunidad, la presidenta (Esperanza Aguirre), la Dirección General de Medios de Comunicación (Isabel Gallego) y (al empresario) Daniel Horacio Mercado. Allí, dijo, «se impartieron instrucciones precisas para que se incluyera a Over Marketing (sociedad de servicios de Mercado) en el conjunto de posibles empresas para ser contratadas en materia de publicidad y comunicación, trasladando esta instrucción de contratar a Over Marketing a su asesor técnico, Germán Rasilla«.

Para la UCO, en esta cita se habría dado instrucciones para recompensar con contratos públicos a la citada empresa para las campañas electorales de 2003 y 2007, si bien el testigo no concretó la fecha de esos encuentros.

Se trataba, en suma, de saldar deudas con esta empresa que había estado realizando trabajos de comunicación para el Partido Popular de Madrid y que «tuvieron un coste de 151.503,35 euros«. No obstante, no se han localizado facturación de estos trabajos ni la documentación intervenida a Over Marketing.

Granados y González

Además de Over Marketing, los investigadores tienen «constancia de la celebración de varias reuniones de trabajo» en las que «se impartieron instrucciones precisas para que se facilitara la contratación» a las empresas Traci, Abanico y Link y en las que supuestamente participaron, además de Aguirre, el entonces secretario general del PP madrileño Francisco Granados y el vicepresidente regional Ignacio González.

Granados es el principal político implicado en 'Púnica' y González, en el 'caso Lezo', el presunto saqueo de la empresa pública madrileña Canal de Isabel II que instruye el mismo juzgado de la Audiencia Nacional.

En diciembre de 2017, el dueño de Over Marketing, Daniel Mercado, admitió ante el juez que el PP de Madrid le pagó con dinero negro parte de los trabajos de publicidad que hizo en la campaña de 2007 y que el exgerente de la formación, el investigado Beltrán Gutiérrez, le dijo que algunas constructoras le abonarían otro porcentaje de los servicios prestados. Estas empresas eran donantes de los populares madrileños a cambio de contratos públicos.