El PP guarda silencio ante la condena por la reforma de su sede

María Eugenia Alonso Madrid Jueves, 28 de octubre 2021, 17:16 | Actualizado 18:02h.

El PP guarda silencio. La dirección nacional prefiere obviar la sentencia que condena al partido y a su extesorero, Luis Bárcenas, por la reforma con dinero negro de su sede en la calle madrileña de Génova, 13. «Sobre esa cuestión ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir», se escudan. Y de ese guion no se van a salir.

Fue el pasado 16 de febrero, tras el batacazo de los populares en Cataluña, cuando Pablo Casado anunció la decisión de no volver a pronunciarse sobre Bárcenas o cualquier otro caso de corrupción de los que salpican a su partido'. «Desde hoy, esta dirección nacional no va a volver a dar explicaciones sobre ninguna cuestión pasada que corresponda a una acción personal que no haya sido en beneficio del partido o incluso haya podido perjudicarle», dijo.

También anunció la intención de abandonar la sede que, según la sentencia conocida ayer, se pagó con más de un millón de euros en 'b'. «No debemos seguir en un edificio –aseveró Casado– cuya reforma se está investigando». Casi nueve meses después, poco o nada se sabe de la venta o alquiler del edificio. La dirección del PP tampoco ha decidido aún a dónde se irán; tan solo ha nombrado una gestora para gestionar la mudanza y marcar así distancias «con esa etapa» negra del pasado.

Responsabilidades

El silencio del PP contrasta con la salida en tromba del resto de formaciones que han pedido a los populares y a su líder que asuma las «responsabilidades políticas» por esta condena y las que podrían venir en adelante por la nueva constatación de veracidad de los papeles de Bárcenas. «No puede ser alternativa al Gobierno de España un partido corrupto», señaló este jueves el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez.

Para los socialistas, no hay un «nuevo» PP y otro «anterior» que es distinto al actual, sino que se trata del mismo partido y, recuerdan, que incluso Casado formó parte de la dirección nacional de Mariano Rajoy (fue vicesecretario de Comunicación). Es por eso que reclaman medidas concretas para «corregir» la «deriva» corrupta de la formación conservadora y critican que den lecciones de gobernabilidad pero no ofrezcan «ninguna garantía de gestión limpia».

La líder de Unidas Podemos, Ione Belarra, aprovechó la condena a los populares para ensalzar el pacto de coalición con el PSOE y advertir de que «lo mejor para la democracia» es que la ciudadanía mantenga a lo de Casado «lo más lejos posible» del Gobierno. «Que no se preocupen los 89 diputados del PP, que van a mantener el acta», ironizó, por su parte, el presidente del grupo parlamentario,Jaume Asens, relacionando esta noticia con la retirada del escaño a Alberto Rodríguez.