Un grupo de académicos, políticos y periodistas firma un manifiesto contra los actos por la muerte de Franco

La hoja de ruta del Gobierno para celebrar en 2025 un centenar de actos a lo largo de todo el país por el 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco ... se ha encontrado con la oposición de un grupo de académicos, periodistas, empresarios y políticos que han sumado sus firmas a un manifiesto titulado «La Constitución es la única celebración posible». En el documento, al que ha tenido acceso este periódico y que se presentará este miércoles, coincidiendo con la presentación de los eventos por el fallecimiento del dictador en el Reina Sofía, se tacha de «subterfugio» estas celebraciones por la muerte de Franco y la «penúltima de las mentiras de quien lo promueve, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez».

Entre los promotores del texto están Nicolás Redondo, Andrés Trapiello, Fernando Savater, Félix de Azúa, Cayetana Álvarez de Toledo, Rosa Belmonte, Rafael Latorre, Félix Ovejero y 78 firmas más. Estos hacen un llamamiento a «boicotear» estos actos, que incluyen la visita a los campos de concentración de Auschwitz y Mauthausen o el acto que conmemorará el papel crucial que jugó la monarquía durante la Transición.

«Hacemos desde aquí un llamamiento a la ciudadanía, y en especial a las fuerzas políticas, a boicotear cuantos aquelarres promuevan en torno a Franco aquellos que dicen celebrar la libertad echando mano de la discordia, su mayor amenaza, y de la reconciliación, promoviendo el encono civil», propone el manifiesto.

«Paz, piedad, perdón»

El texto, de tres páginas, remite a las palabras pronunciadas por el entonces presidente de la República, Manuel Azaña, en los estertores de la Guerra Civil, con las que pedía «paz, piedad, perdón» a todos los españoles. «Casi noventa años después el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido hacerlas suyas, pero con un planteamiento guerracivilista ya olvidado que viene a decir: 'Ni paz ni piedad ni perdón; perdón solo para los nuestros, piedad únicamente para los míos y paz para nadie'. Llegó a la Moncloa enfrentando a todos con todos y hoy como entonces camina apoyado en la muleta de la mentira. Sus siete años de Gobierno han sido los de la corrupción política e institucional más grave de nuestra democracia. A ella ha sumado ahora la mistificación histórica y su miserable recurrencia a la Guerra Civil», señala en un duro tono.

Algunos partidos como PP y Vox ya han confirmado que no participarán en estos acto. El portavoz nacional de los populares, Borja Sémper, ha asegurado este martes que su formación celebrará la Transición y la Constitución española de 1978 en vez de la muerte de Francisco Franco, si bien ha dejado claro que no prevé «contraprogramar» los actos del Gobierno por los 50 años del fallecimiento del dictador que se organizarán a lo largo de 2025.

«Nosotros no vamos a contraprogramar al Gobierno, no estamos en esos juegos de corto recorrido», ha declarado Sémper en una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección del partido, un día antes de que se celebre el primer acto sobre Franco en el Museo Nacional de Arte Reina Sofía. Tanto el PP como Vox han confirmado que no acudirán a esos eventos.