El Govern llama «racista» y «machista» al periodista al que retiró la acreditación

Polémica en Cataluña por la decisión del Govern catalán de retirar la acreditación para acceder al Palau de la Generalitat al periodista Xavier Rius, director del diario 'e-noticies.cat'. El propio afectado anunció el viernes pasado la comunicación de la Generalitat, según la cual se le retiraba la acreditación y se le impedía la entrada a las ruedas de prensa del Govern. La decisión se la trasladó el secretario de medios de comunicación, Oriol Duran, por carta. La portavoz del Ejecutivo autonómico, Patricia Plaja, ha justificado este martes la decisión adoptada y lo ha hecho descalificando al periodista, al que ha acusado de «hacer discursos racistas y machistas» en la sala de prensa del Palau de la Generalitat. Lejos de rectificar, Plaja ha anunciado que mantiene el veto. Rius ha sido vetado después de la pregunta que planteó a la portavoz del Govern en la rueda de prensa del martes pasado. El informador se hacía eco de la polémica por un gag difundido en las redes sociales por los responsables del programa de TV3 Bricohéroes, que la dirección de la cadena obligó a suprimir.

En el gag, uno de los humoristas preguntaba al otro, qué le gustaría hacer si fuera rico. «Me haría gracia que me la chupase Letizia Ortiz», respondió. El supuesto chiste continuaba: «Es poco de rico, es poco de rico... Si me hubieras dicho la hija. La hija es excesivo. Si me hubieras dicho hacerte una raya de coca en el culo de...». El director de TV3 calificó el gag de Jair Domínguez y Lluís Jutglar como machista y hasta pedófilo. Ante el revuelo, en la rueda de prensa tras la reunión semanal del Consejo ejecutivo del Govern, Xavier Rius preguntó a la portavoz: «¿Usted se imagina que yo le dijera ahora que me gustaría que me la chupara, o que me la chupara un menor?». Plaja ha señalado este martes que la retirada de la acreditación al periodista fue por un «comportamiento impropio continuado». Ha dicho que es a título personal porque no se ha vetado a su medio. Según la responsable de comunicar los acuerdos semanales del Govern, se había «reiterado varias veces que ni las formas ni el tono de sus intervenciones respetaba los mínimos de comportamiento en una rueda de prensa y tampoco el código deontológico de la profesión». La Generalitat mantiene el veto, a pesar de que desde la época de Quim Torra hay una pancarta colgada en el balcón del Palau de la Generalitat que defiende la libertad de expresión. Preguntada por si la retirada de la acreditación será permanente, Plaja ha contestado que la Generalitat está revisando todas las acreditaciones de prensa que hay para »mejorar el funcionamiento de esta sala de prensa«. Rius, desde el diario que dirige ha replicado a Plaja y le ha acusado de »faltar su honorabilidad«.

Entre los colectivos de periodistas, ha habido división de opiniones. El Colegio de Periodistas de Cataluña se ha puesto de perfil, pues ni ha criticado a la Generalitat ni ha reclamado que se le restituya la acreditación. «La retirada de la acreditación de prensa a un periodista es una medida grave y trascendente que puede afectar a la libertad de información y al ejercicio independiente y crítico del periodismo», según un comunicado del colectivo. «Por tanto, consideramos que en adelante deben activarse todas las garantías democráticas para que nunca una decisión como ésta pueda coartar el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz y plural», ha rematado. «Nos sentimos en la necesidad de recordar que el Código Deontológico establece que los periodistas no deben utilizar expresiones vejatorias que afecten a la dignidad de las personas», apunta el Colegio, avalando la decisión de la Generalitat.

El Sindicato de Periodistas de Cataluña, en cambio, sí ha pedido que se le devuelva la acreditación o que la medida tenga al menos carácter temporal. A su juicio, el veto es una solución «desproporcionada porque el Govern no puede ser juez y parte a la vez», si bien el sindicato cree que Rius faltó al respeto a la portavoz el martes pasado. «Es contradictorio retirar la credencial por la actuación fuera de lugar de un periodista y a la vez defender que se está absolutamente comprometido con la libertad de información y el libre ejercicio de la profesión», ha criticado. El grupo de periodistas Pi i Margall ha salido en defensa de Rius. «Todo lo que no sea unas disculpas por parte de la Generalitat hacia Xavier Rius y que se le devuelva la acreditación no será suficiente para paliar el daño causado al buen nombre de este periodista», ha señalado en un comunicado. A su juicio, el «doble rasero que el área de comunicación de la Generalitat ha aplicado a Xavier Rius es antidemocrático e indigno de un gobierno que se considere democrático».