El Govern insulta al Gobierno: «Inútiles o mentirosos»

Cristian Reino Barcelona Miércoles, 1 de junio 2022, 11:24

Las malas relaciones que hay entre el Gobierno central y el catalán sobre todo a raíz del estallido del caso de espionaje con el programa Pegasus han subido de tono y han llegado este miércoles al insulto. El vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha cargado contra el Ejecutivo central, a cuenta de las inversiones del Estado en Cataluña. Puigneró ha denunciado lo que a su juicio es un problema endémico, pues el Estado solo ha invertido en Cataluña el 35% de lo presupuestado durante 2021. «Solo puede ser motivo de dos cosas, o es que son unos inútiles o son unos mentirosos, no hay ninguna otra opción», ha asegurado en Catalunya Ràdio. «Si el Gobierno nos trata de esta manera con el tema de las infraestructuras a mí no me extraña que cada día haya más independentistas, y más que habrá», ha avisado. Puigneró se ha referido al informe de distribución territorial de la inversión del sector público estatal de 2021, que en el caso de Cataluña fue del 35,7% de lo presupuestado, con 739,8 millones respecto a los 2.068 millones previstos.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, le ha replicado desde Rac-1. «Ni somos inútiles ni mentirosos. Me gustaría que las cosas se explicaran bien. Puigneró sabe, porque trabajamos de la mano con su equipo, que cuando nos vemos en una mesa para hablar y hacer un seguimiento de los proyectos, encontramos soluciones«, ha señalado. »Comparar con Madrid no conviene porque genera crispación«, ha aseverado. »Este Gobierno está convencido de que se ha de trabajar con Cataluña«, ha remarcado.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, también ha elevado el tono contra el Gobierno por este motivo, sin llegar a la descalificación. La inversión ejecutada en 2021 supone un «incumplimiento con unas cifras absolutamente inadmisibles», ha denunciado. »Es imprescindible que haya una reversión inmediata y que haya un punto de inflexión de esta constante histórica porque nos jugamos nuestra competitividad«, ha afirmado en el Congreso de la Formación Profesional.

