El Govern evita ahora apostar por la desobediencia institucional como respuesta a la sentencia Torra asegura que habrá una reacción inminente por parte de la Generalitat al fallo del Supremo CRISTIAN REINO Barcelona Martes, 8 octubre 2019, 15:42

El Gobierno catalán ya no habla abiertamente de que dará una respuesta en forma de desobediencia institucional a la sentencia del Supremo contra los líderes del 'procés', que se prevé para los próximos días. Si Quim Torra lleva meses avisando que su reacción al fallo judicial estará basada en la desobediencia institucional y en el ejercicio del derecho a la autodeterminación y a pesar de que la semana pasada ERC, JxCat y la CUP aprobaron una resolución parlamentaria que instaba al Govern a la desobediencia institucional, la consejera de la Presidencia, Meritxell Budó, ha evitado esta mañana comprometerse a que esta será la opción elegida por parte de la Generalitat cuando se conozca el fallo.

Según Budó, esta posibilidad está descartada en estos momentos, ya que el Ejecutivo catalán solo contempla la absolución como único resultado del juicio del Supremo. «No esperamos otra sentencia que no sea la absolución. Cualquier sentencia que no sea la absolución, será una sentencia injusta. Habrá un respuesta institucional por parte del Govern», ha anunciado esta mañana Budó, tras la reunión del Ejecutivo catalán, puede que la última reunión antes de que se conozca la sentencia. En cuanto se haga pública, la portavoz de la Generalitat ha señalado que habrá una respuesta inminente por parte de la administración catalana y que será Quim Torra quien la dé a conocer a través de una declaración institucional.

Budó, que ha recordado que la resolución que aprobó la semana pasada el Parlament, instando al Govern a apostar por la vía de la desobediencia también hablaba de «mantener abiertas las diversas vías de diálogo», ha tratado de marcar distancias entre la que será la respuesta de la sociedad civil, que lideran la ANC, Ómnium y los CDR y que se propone paralizar Cataluña durante tres días a través de movilizaciones, con la respuesta institucional del Gobierno autonómico. La portavoz del Ejecutivo catalán ha evitado dar apoyo a la huelga general convocada y ha apuntado que al Ejecutivo catalán aún le quedan por limar algunos detalles sobre la respuesta. Esos flecos dejan al descubierto las dudas que existen en el Ejecutivo catalán, pues JxCat y ERC no se ponen de acuerdo en el rumbo a seguir. «No queremos humo ni simbolismo vacío», señaló días atrás Oriol Junqueras, en una alusión directa a Quim Torra. Este le replicó al día siguiente que «hay que aprovechar la oportunidad para no malgastar el sueño» y le instó a no pensar en elecciones catalanas.

Mientras, el Govern ha aprobado esta mañana el nombramiento de sus nuevos delegados en Túnez, Argentina y México. La Generalitat cuenta ya con 15 'embajadores', que esta mañana han recibido las directrices del presidente de la Generalitat sobre cómo actuar tras la sentencia. La administración catalana mantiene su plan exterior, a pesar del recurso del Gobierno central al TSJC. «No nos rendiremos», ha advertido el consejero de Exteriores, Alfred Bosch.