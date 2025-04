El Govern de ERC acudirá a la reunión de financiación con el resto de autonomías

El Govern ha confirmado este martes que participará en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, convocada por el Ministerio de Hacienda para ... el 15 de julio con las comunidades autónomas. El Govern, según ha señalado su portavoz, estará representado por la consejera de Economía y defenderá una financiación singular para Cataluña, en plenas negociaciones con los socialistas para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Se trata de un gesto por parte del Govern y de los republicanos, que hasta la fecha se negaban a abordar la cuestión de la financiación en foros multilaterales como éste. ERC exigía una negociación bilateral con el Gobierno para pactar un concierto económico con el del País Vasco. La clave del acuerdo hasta la fecha es si Cataluña saldrá del régimen común. El Govern ha justificado la presencia de la consejera catalana, ausente en ediciones anteriores, en el hecho de que este año sí se abordará la reforma del modelo de financiación de las autonomías.

En esta línea de acercamiento entre PSC y ERC, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha asegurado este martes que las negociaciones con el PSC para la investidura de Salvador Illa «van bien». Lo adelantó ayer la portavoz republicana, Raquel Sans, que afirmó que las conversaciones transcurren a buen ritmo. «No tenemos ningún escollo», ha señalado Rovira en Rac-1. En ERC aseguran que están avanzando en las carpetas que hasta hace bien poco parecían encalladas, como son la financiación singular y el referéndum. Rovira ha advertido a los socialistas de que esta semana es muy importante para acabar de ver si se «cumplen acuerdos» pendientes.

Los republicanos, divididos por el caso Maragall, han llegado a la conclusión de que no quieren ir a elecciones en ningún caso y que tienen la necesidad de reconstruirse como partido desde una posición que les permita ser decisivos para el futuro Govern socialista. La formación ha encadenado cuatro fracasos electorales consecutivos, no tiene candidato y está intensificando las conversaciones con el PSC para intentar llegar a un acuerdo, que aún deberían ratificar los militantes.

Junts, mientras, trata de hacer descarrilar la investidura de Illa, presionando a ERC, a través de la recién restaurada unidad del independentismo. El secretario general de Junts, Jordi Turull, se ha mostrado este martes «optimista» en relación a las negociaciones que mantiene con ERC. Los junteros aún aspiran a que Carles Puigdemont sea investido presidente de la Generalitat. Para ello, necesitan que ERC no pacte con el PSC, que los republicanos se comprometan con Junts y los socialistas se abstenga. Es casi imposible. Turull, en cualquier caso, ha dicho que las conversaciones con Esquerra van bien, a pesar de que Rovira haya ratificado los avances con los socialistas. La baza con la que juegan los postconvergentes es intentar hacer descarrilar el acuerdo entre PSC y ERC con la amenaza del regreso de Puigdemont. Turull ha reiterado que el expresidente de la Generalitat volverá para la investidura, sea la suya o la de Illa. La orden de detención dictada por el Supremo aún está vigente, por lo que sería arrestado. Turull ha avanzado que llamarán a la «reacción» de la gente para tratar de impedir su detención. El secesionismo amenaza con convocar movilizaciones que sirvan de escudos humanos, de «defensa popular», según afirmó Lluís Llach, de la ANC, para tratar de impedir su arresto. Se trata de crear un clima propicio para que ERC no pueda votar a favor de Illa. Además, los junteros avisan que no apoyarán el acuerdo al que pudieran llegar los socialistas y los republicanos en materia de financiación y ya intentan rebajar su alcance señalando que consolidará el 'café para todos'. Sea el que sea el pacto fiscal que sellen el PSOE y ERC, Junts negociará en paralelo su propia reforma, como moneda de cambio para el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado.