El Govern balear del PSOE se dice «víctima» del 'caso Koldo' y se escuda en las urgencias de la pandemia

«Somos una víctimas y se nos está tratando como a culpables, cuando ni siquiera estamos acusados». El número dos de Francina Armengol en su ... etapa como presidenta de Baleares, Iago Negueruela, defendió este lunes la gestión que hizo su Ejecutivo en la época más dura de la pandemia, en abril de 2020, cuando el material sanitario escaseaba y «solo se podía comprar, comprar y compra, sin pararte a revisar».

Por ello afirma que no hubo irregularidades en el caso de la compra de FFP2 por valor de 3,4 millones –3,7 con IVA– mediante una adjudicación de emergencia y que finalmente resultaron ser de menor calidad –no filtraban lo suficiente para ser consideradas EPI– y por la que el PP trata ahora de vincularles con el 'caso Koldo', supuesto comisionista de aquella venta gracias a su posición como mano derecha del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

El que fuera conseller de Trabajo, Comercio e Industria, que ahora se desempeña como portavoz de los socialistas en el parlamento balear, se desplazó este lunes al Congreso de los Diputados para dar explicaciones a los periodistas allí acreditados y liderar el contraataque que su partido ha iniciado contra el PP en este asunto. Llegó portando una pila de folios en los que se registran emails, documentos oficiales e informes técnicos de aquellos días de pandemia. El exconseller aseguró que se realizó el contrato con la empresa Soluciones de Gestión, ligada a Koldo García, por la «confianza» de que el Ministerio de Transportes, dirigido entonces por Ábalos, la respaldara. «Se contrataba por valor de 90 millones al día en aquél entonces, y estamos hablando de un contrato de 3,7 millones», señaló Noguerluela, que niega que Armengol tuviera conocimiento de todas las operaciones de compraventa.

Revisión «a posterori»

También explicó que los técnicos del IbSalud detectaron «rápidamente» que el material era de peor calidad del contratado. Que en lugar de ser mascarillas FFP2 tenían la consideración de KN95, una certificación china no regulada en la UE. Esto es, para uso no hospitalario. La mano derecha de Armengol reconoce que cuando la entrega del material se produjo el 28 de abril de 2020, se expidió un recibo en el que se ponía que el envío había llegado «de forma satisfactoria». Un extremo que Negueruela no considera un aval. «Lo normal era que la revisión se hiciera a posteriori, esta era una fórmula que siempre se usaba, un copia y pega».

¿Y por qué tardó hasta marzo de 2023 el Gobierno balear en reclamar a la empresa?«Se decidió almacenarlo», responde el exconseller. Primero, según su relato, por si ante la crisis de suministros hubiera que usar estas mascarillas por falta de stock y para cumplir los requisitos que Sanidad impuso a las comunidades para desescalar. Y, después, porque ese almacenamiento permitiría iniciar la reclamación formal. Ahora Nogueruela responsabiliza al actual Gobierno del PP en Baleares de que dicha contingencia haya podido caducar por no ejecutarse.