El Govern acusa al Gobierno de haber actuado «tarde y mal» con el catalán en la UE

El Govern ha responsabilizado este martes al Gobierno central por el hecho de que la UE no haya reconocido aún la oficialidad del catalán. Ha «hecho el trabajo tarde y mal», ha asegurado la portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja.

«Hoy se tendría que hacer oficializado el uso del catalán, y no se ha hecho. Si no ha sido así, es porque el Gobierno ha hecho el trabajo tarde y mal, y no será porque no haya tenido tiempo», según Plaja. El Govern esperaba que el consejo diera luz verde al catalán como lengua oficial de la UE. Ha valorado que se haya dado un paso, pero ha insistido en que es el Gobierno el responsable de que el compromiso no haya cristalizado. «No ha hecho todo lo posible», ha señalado la portavoz del Ejecutivo de Pere Aragonès.

«Los compromisos son para cumplirse y este de momento no se ha cumplido», ha reiterado, si bien ha celebrado que quizá se está más cerca de que el catalán sea reconocido como lengua oficial en la UE. «Exigimos que hagan todo lo posible», ha señalado. Plaja ha destacado que sea un paso adelante, pero lo que vale es el resultado final. De manera urgente tiene que «reagendar» el debate, ha apremiado. Plaja ha evitado valorar cómo afectará la decisión de este martes sobre el catalán en las negociaciones para la investidura, aunque ha advertido de que se trata de un «incumplimiento» por parte de Pedro Sánchez.

Junts, en cambio, «ha reconocido el esfuerzo» del Gobierno en favor del catalán. A su juicio, ha empezado el camino definitivo para la oficialidad del catalán en la UE. La presidenta de Junts, Laura Borràs, fue explícita en el mes de agosto cuando afirmó que Junts se levantaría de la mesa de las negociaciones si el catalán no era reconocido de forma oficial en el consejo europeo de este martes. La reacción de Nogueras, muy próxima a Puigdemont, denota que la formación nacionalista mantiene vivas las conversaciones con los socialistas. «Veremos la capacidad del PSOE para cumplir los acuerdos», ha asegurado.

