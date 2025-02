El Govern activa la prórroga presupuestaria Aragonès no convocará elecciones si no es capaz de aprobar sus cuentas

Cataluña empezará el año 2023 con los presupuestos prorrogados. El Govern catalán ha activado este martes el mecanismo para poder aplicar una prórroga técnica de sus cuentas. Está aún por ver por cuánto tiempo, toda vez que el PSC y Junts siguen sin cerrar un acuerdo con el Gobierno catalán y en estos momentos Pere Aragonès no cuenta con una mayoría suficiente para aprobar los presupuestos. Tras la salida de Junts del Ejecutivo, Aragonès se ha quedado en clara minoría con el apoyo de solo 33 (sobre 135) diputados de Esquerra.

La semana pasada, Aragonès firmó un pacto con En Comú Podem, pero aún necesita el apoyo del PSC o de Junts. Según la portavoz del Ejecutivo catalán, Patrícia Plaja, en los próximos días podría haber un acuerdo. «Las negociaciones van bien», ha señalado. El Ejecutivo catalán aún confía en un acuerdo a cuatro entre PSC, ERC, Junts y En Comú Podem y asegura que las conversaciones ya han pasado de las cuestiones técnicas a las políticas.

De momento, el Govern no ha consumado la amenaza que lanzó a PSC y Junts. El Gobierno catalán advirtió a socialistas y junteros de que si seguían dilatando las negociaciones, podría tirar por la calle del medio y aprobar las cuentas en el consejo ejecutivo antes de cerrar un acuerdo con los grupos. En la reunión de este martes no lo ha hecho si no que ha aprobado la prórroga presupuestaria. No obstante, la amenaza continúa sobre la mesa para próximas reuniones del ejecutivo autonómico. Lo que sí ha descartado el Gobierno de Aragonès es convocar elecciones en caso de no poder llegar a un acuerdo y no aprobar sus cuentas para el año que viene.

El tiempo se le ha echado encima al Govern. Aragonès priorizó las negociaciones sobre la reforma del Código Penal y ahora ha acelerado con las cuentas catalanas. El Govern no se reunirá hasta el día 3, por lo que los presupuestos ya no podrán aprobarse definitivamente en el Parlament antes del mes de febrero. «Empezaremos el año con las cuentas prorrogadas, pero acabaremos el año con presupuestos», se ha conjurado la Generalitat.