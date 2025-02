González y Zapatero, guerra de expresidentes del PSOE por la amnistía

Cristina Cándido Martes, 17 de octubre 2023, 12:39 | Actualizado 19:28h. Comenta Compartir

«Rectificar es de sabios, pero rectificar constantemente es de necios». Con estas palabras, el expresidente del Gobierno Felipe González ha optado por librar una ... batalla también con José Luis Rodríguez Zapatero un día después de queéste defendiese la polémica amnistía para los encausados del 'procès' y la legitimidad de quienes ejercen el poder para dar giros en sus posiciones si los creen precisos. El histórico líder socialista, el primero que alzó la autoridad que conserva contra la eventual medida de gracia, aseguró no entender las explicaciones de Zapatero y criticó el «empeño» de éste de justificar los cambios de opinión de Sánchez cuando «promete algo que no solo no cumple, sino que hace lo contrario».

González, que tildó públicamente de «desleal» al actual líder de su partido por abrirse al borrado de los delitos por la intentona separatista, volvió a defender su postura sin ambages en contra de la iniciativa. La posibilidad de que Sánchez ceda ante los independentistas en una cuestión tan sensible se ha convertido en un arma arrojadiza en las filas socialistas. Este martes, en Antena 3, González evidenció que no tiene intención de callarse. Reiteró que la amnistía no solo es inconstitucional, sino que además es «una estupidez». «Los gobiernos tienen que ofrecer previsibilidad, tiene que ser previsibles para generar seguridad jurídica», agregó. González recordó que sí estuvo de acuerdo con los indultos y con el motivo «jurídicamente impecable» que se arguyópara concederlos, pero que no es partidario del «olvido» que supone una amnistía. «¿Estaríamos hablando de amnistía si esos siete votos no fueran imprescindibles para una investidura de un Gobierno de progreso?», se preguntó González, dejando entrever que a su juicio no la habría. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, evitó polemizar e insistió en que el Ejecutivo se ciñe a la Constitución.

