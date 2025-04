Feijóo da un golpe de autoridad y Ayuso cierra filas con el acuerdo del CGPJ

El pacto con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha supuesto el golpe de autoridad que muchos esperaban por parte ... de Alberto Núñez Feijóo al frente del PP. No eran pocas las voces en su partido –tanto internas como desde el exterior– que en los últimos meses se mostraban contrarias a alcanzar un acuerdo con Pedro Sánchez para desbloquear el Poder Judicial, pero el líder gallego –que tenía este asunto entre una de sus prioridades desde que alcanzó la presidencia de los populares– ha acabado imponiendo su línea y consiguiendo que, públicamente, quienes en otras ocasiones han afeado un eventual pacto para la renovación le hayan dado su apoyo.

Feijóo mantuvo a todos los barones territoriales al tanto de las conversaciones, aunque la decisión final la tomó solo con su propio equipo. A Isabel Díaz Ayuso –la dirigente hacia donde se giraban ayer todos los focos por haber incluso advertido del «error» que supondría entenderse en este tema con Sánchez– y según relató ayer el propio líder del PP, se le informó una vez firmado el acuerdo y esta, que estaba de viaje en Alemania, «se expresó de forma clara en la misma línea del resto de presidentes autonómicos». Es decir, «satisfecha».

La presidenta madrileña es la baronesa territorial del PP que más acostumbra a lucir perfil propio e incluso enmendar la plana a la dirección nacional de la formación en algunas ocasiones enviando mensajes en una línea diferente a la oficial, pero la relación entre ambos –insisten en el partido– siempre ha sido buena. Más allá de episodios como haber recibido a Javier Milei por todo lo alto el pasado viernes –el líder gallego se ausentó– o su forma de confrontar con Sánchez con más ahínco que el propio Feijóo a veces, Génova es consciente que lo mejor es dejarla su espacio independiente. Y ella ha respondido con lealtad a la actual cúpula.

Fuentes del equipo de Ayuso aseguraron el martes que este pacto constituye un «gran éxito» del presidente del PP porque «refuerza la independencia judicial». Y ayer el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García Martín, también felicitaba a Feijóo por un «buen acuerdo» que avanza en «despolitización».

De hecho, esa actitud de dejar campo abierto a los distintos barones es una máxima del jefe de la oposición desde que sustituyó en 2022 a Pablo Casado, uno de cuyos mayores problemas fue el trato con los territorios. En este sentido, un dirigente popular recordaba ayer en el Congreso que Mariano Rajoy no solía informar a los distintos dirigentes territoriales de una decisión de este calibre antes del anuncio.

Aunque más allá de esa colaboración, una de las lecturas que hacen desde Génova es el golpe de efecto que Feijóo consigue de puertas para dentro. «Somos un partido con muchos líderes autonómicos en el que todos tienen la misma influencia, pero quien toma la decisión final es el líder del partido», apuntaba Borja Sémper, portavoz del partido y vicesecretario de Cultura. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno –siempre más en la línea de Feijóo y, en este caso, más proclive al acuerdo antes de la firma–, ha calificado de «necesario, oportuno y razonable» el pacto alcanzado. «Se avanza en la independencia de la justicia y se asegura la participación directa de los jueces», resumió.

«Vigilantes»

Y es que no solo los barones territoriales quisieron mostrar su satisfacción por el desbloqueo del CGPJ. José María Aznar, otra de las figuras dentro del PP que se había mostrado reticente a cualquier entendimiento con el actual PSOE, felicitó de manera pública al líder gallego asegurando que de lo firmado «no se desprende ninguna abdicación de planteamientos irrenunciables por parte del PP». No obstante, no quiso dejar de lanzar una advertencia al señalar que es necesario estar «vigilantes» para que se cumpla lo acordado.