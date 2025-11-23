HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 22 de noviembre, en Extremadura?
Sánchez recibe el pasado septiembre en Moncloa a García Ortiz para la entrega de la Memoria Anual de la Fiscalía. Efe

El Gobierno vuelve a ponerse en posición de combate contra el «acoso judicial» para resistir

Un año después de ensayar esa táctica en su congreso, Sánchezy el PSOE la reviven tras la condena al fiscal general y los golpesde la corrupción

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:07

Comenta

En poco más de 24 horas el Gobierno y el PSOE pasaron esta semana del abatimiento a la ira; del desánimo por el informe de ... la UCO que, según reconocen sin ambages, «apuntala los indicios» de corrupción contra Santos Cerdán –uno de los hombres de máxima confianza de Pedro Sánchez, artífice del ensamblaje de Junts y el PNV en la heterogénea mayoría que facilitó la investidura en 2023– a un enfado, que ahora aspiran a convertir en gasolina electoral, por el fallo condenatorio del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos en la filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso, procesado a su vez por fraude fiscal.

Top 50
  1. 1

    Los padres de la niña fallecida en Valencia dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  2. 2 Hospitalizados dos menores de 7 y 12 años tras intoxicarse por inhalar monóxido de carbono en Don Benito
  3. 3 Hasta siete viviendas afectadas en un incendio en Hervás
  4. 4

    El principal testigo era el homicida
  5. 5 Herido grave un motorista de 28 años tras salirse de la carretera cerca de Valverde de Mérida
  6. 6

    Las acusaciones contra Sánchez y Gallardo quieren tener voz propia en el juicio
  7. 7 Santa Cecilia suena en el centro de Badajoz y se saborea en Ifeba
  8. 8 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa
  9. 9

    Médicos de familia alertan de que quedarán plazas desiertas en sus oposiciones del SES
  10. 10

    Localizan sin vida al pastor desaparecido en un monte de Guipúzcoa

