La invasión israelí contra Hezbolá deja a 669 soldados españoles atrapados en Líbano

La invasión terrestre del Líbano, iniciada el lunes por Israel en su operación contra la milicia chií de Hezbolá ha situado al Gobierno ante ... un difícil dilema. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, aseguraba este martes que tenía todo listo para activar cuando fuera necesario un plan de evacuación de los españoles en el país –en torno a un millar–, pero al margen de la población civil en la región hay movilizados 669 soldados españoles, cascos azules que forman parte de las fuerzas de interposición de paz de la ONU y que, en la primera jornada de la incursión israelí, tuvieron que refugiarse en los búnkeres de sus acuartelamientos ante la imposibilidad de cumplir con su misión. La mayoría se encuentran en el sector Este, cerca de Marjayún. Y para ellos no existe plan de regreso alguno. Al menos, de momento.

El PP registró este martes en el Congreso una solicitud de comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles. El partido líder de la oposición pide información sobre la situación de las tropas y exige saber hasta qué punto el «grave riesgo de seguridad» que están corriendo los militares destacados en la FINUL es «coherente con los logros en la misión encomendada» o, dicho de otro modo, si realmente, dada la evolución de los acontecimientos y la escalada del conflicto en la región, «se justifica el riesgo que se está asumiendo».

Albares, que compareció en la Moncloa tras el Consejo de Ministros, defendió que el mandato de la FINUL, una fuerza multinacional de 11.000 efectivos en estos momentos bajo mando de un teniente general español, Aroldo Lázaro, «tiene vigencia, hoy más que nunca». Lo hizo antes de que se conociera que, en contra de los llamamientos a la contención de países como la propia España, Irán había decidido consumar su venganza contra Israel con un ataque en respuesta al asesinato del líder de Hezbolá, Hasan Nasralá. Pero el ministro fue muy tajante.

El jefe de la diplomacia española argumentó que la comunidad internacional no puede resignarse a que la guerra sea el «modo natural» de relación entre los países de Oriente Próximo y que el Gobierno está decidido a jugar un papel relevante en política exterior para intentar que eso no ocurra. Su capacidad de influencia, en todo caso, es limitada. No es España quien puede decidir qué ocurre con la FINUL, sino la propia ONU. Pero el ministro dejó claro que no da nada por perdido.

La semana pasada, en Nueva York, Albares trasladó al secretario general adjunto de Operaciones de Paz, Jean-Pierre Lacroix, que España mantendrá el respaldo a una misión que considera «vital», pero también admitió, en una entrevista en La Sexta, que se analizarían los distintos escenarios y que había que estar «preparados para cualquier contingencia». Ayer, defendió que es necesario celebrar una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas –«el órgano encargado de velar por la paz y la seguridad en el mundo», subrayó– para que haga cumplir sus resoluciones.

Evacuación individual

A pesar los datos, el ministro se resistía en la jornada de ayer a asumir que no habrá alto el fuego y, durante su comparecencia, insistió en que todavía no veía necesario activar el plan de evacuación de los españoles en el Líbano. Alemania, Portugal, Reino Unido e incluso Estados Unidos sí que se habían puesto en marcha ya el lunes para sacar del país a sus nacionales o, como mínimo, al personal no imprescindible de sus embajadas, a las familias de los diplomáticos y a quienes se encuentran en situaciones delicadas de salud. Pero Albares insistió en que las cosas no habían llegado aún al grado de «deterioro» que exigiera tomar la «decisión política» de actuar en una acción que, de producirse, será coordinada como en otras ocasiones con el Ministerio de Defensa.

El ministro, sin embargo, sí hizo hincapié en que la recomendación para los españoles que se encuentran en el país de los cedros porque residen en él, tienen doble nacionalidad o se encuentran en tránsito, es que se marchen. Pero les instó a hacerlo por sus propios medios en los vuelos comerciales que hasta ayer aún operaban con una frecuencia semanal de tres viajes a Madrid o por vía marítima, en barcos hacia Grecia, Turquía o Chipre. En caso contrario, y aunque aseguró que están perfectamente localizados, los instó a verificar que la Embajada de España tiene su contacto de correo y teléfono y a estar atentos a sus publicaciones en redes sociales.