El Gobierno ha negado 46 veces al Parlamento datos sobre el coste de los viajes de Sánchez

Tirones de oreja

El Gobierno arguye en más de una decena de sus respuesta que es el propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) quien «avala» la negativa a facilitar de manera pública los datos sobre los desplazamientos del jefe del Ejecutivo. Pero esto no es exactamente así.

El CTBG, en dos ocasiones este otoño, ha censurado la negativa del Gobierno a facilitar esa información. La primera vez fue a raíz de una reclamación oficial de la agencia Servimedia para conocer el gasto del desplazamiento de Sánchez a Castellón en julio para asistir al FIB de Benicássim.

El segundo tirón de oreja llegó cuando Moncloa se negó a hacer público el coste y acompañantes de la gira del presidente por América Latina en agosto (información requerida por El Confidencial). Solo en los últimos días, y tras las reconvenciones del CTBG, Moncloa desveló que el desplazamiento al FIB tuvo un gasto de protocolo (o sea previo a la llegada del presidente) de 282,92 euros. Ni rastro de la información real que se reclamaba.

El Consejo viene advirtiendo a Moncloa que facilitar datos genéricos sobre los gastos no «atenta contra la seguridad y defensa del Estado», que facilitar las informaciones que se han venido reclamando no supone «difundir información que altere los planes de defensa militar» y que, en cualquier caso, no se puede extender la consideración de secreto oficial a un asunto sin que previamente haya recaído una resolución administrativa declarando esa materia restringida.