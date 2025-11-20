El Gobierno «respeta» la sentencia contra García Ortíz pero «no la comparte»

La sentencia condenatoria del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado ha sido hoy recibida con obvio malestar en el Gobierno, que hasta el ... último minuto había defendido su inocencia y llegó a esgrimir que no se había aportado «ninguna prueba» en su contra durante el juicio. En un comunicado, la Moncloa asegura que «respeta» la decisión, adoptada por cinco votos contra (los de las dos magistradas progresistas Ana Ferrer y Susana Polo), pero deja claro que «no la comparte».

El Ejecutivo anuncia además que en los próximos días, una se vez se conozca la sentencia que está redactando el presidente de la sala de lo penal, Andrés Martínez Arrieta, pondrá en marcha el proceso de nombramiento de un nuevo o una nueva Fiscal General del Estado, que será, asegura, «una persona del máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho.». Pero insiste en elogiar la labor de Álvaro García Ortiz «en defensa de la ley y la verdad» durante su etapa en el cargo, para el que fue propuesto por Pedro Sánchez en agosto de 2022.

Esta misma mañana, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se había mostrado cauto y, con el argumento de que no sería «bueno» hacer pública su opinión en el momento en el que la sala estaba justo deliberando y trabajando en su sentencia. Pero, el propio presidente del Gobierno ya dictaminó hace apenas dos semanas que, tras «lo visto y escuchado» en el juicio, se ratificaba aún más en que el fiscal general es inocente. Unas palabras que generaron enorme polémica y que le valieron la crítica de la conservadora pero también mayoritaria Asociación de Fiscales (AF).

Entonces, fuentes de la Moncloa aseguraron ser conscientes de las implicaciones de las palabras de Sánchez en caso de que García Ortíz resultara condenado y afirmaron que el Gobierno estaba dispuesto a asumir las consecuencias.

Los socialistas consideran que esta ha sido una causa política. De hecho, siempre la han englobado entre las maniobras orquestadas por la derecha política, mediática y judicial para desestabilizar al Ejecutivo, como las pesquisas del juez Juan Carlos Peinado contra la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, o la causa contra su hermano, el músico David Azagra. Y a división del tribunal entre conservadores y progresistas a la hora de emitir el fallo es un elemento que, a su juicio, refuerza esa tesis.

El ministro de Transformación Digital, líder de los socialistas madrileños y exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en la etapa en la que se produjo la filtración de los datos del novio de Isabel Díaz Ayuso por los que el fiscal ha sido ahora condenado a dos años de inhabilitación, Óscar López, a duras penas ocultó ese sentimiento en una rápida declaración tras participar en el Ateneo de Madrid en el evento Metafuturo. «Me voy a morder la lengua y voy a ser prudente», ha dicho tras pedir tiempo para leer el fallo.