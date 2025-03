El Gobierno busca una fórmula para modificar la ley del 'solo sí es sí'

Miguel Ángel Alfonso Madrid Sábado, 28 de enero 2023, 13:56 | Actualizado 21:32h. Comenta Compartir

La presión que pesa sobre el Ministerio de Igualdad por el goteo de rebajas de condenas a delincuentes sexuales tras la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí' ha calado en el Gobierno. PSOE y Unidas Podemos buscan ya conjuntamente una fórmula con la que frenar las de resoluciones judiciales que hasta este viernes, conforme a la aplicación de la controvertida norma, habían beneficiado a 275 reos con más de una veintena de excarcelaciones. El nudo gordiano es la falta de acuerdo que existe entre los Ministerios de Igualdad y de Justicia -de los que depende el precepto- por cómo acometer una reforma que empañaría la imagen de ambas formaciones a exactos cuatro meses de las autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo.

El primer obstáculo, más allá de las diferencias ideológicas, es que un nuevo parche en la norma no podrá cerrar la brecha abierta por el principio legal recogido en el artículo 2.2 del Código Penal, que impide aplicar de forma retroactiva una ley que perjudique al reo. El cambio, por tanto, solo afectaría a quienes cometan delitos después de que la futura reforma haya entrado en vigor. Además supondría un reconocimiento expreso de que la ley del 'solo sí es sí' no era lo suficientemente «perfecta» que presumía la formación que encabeza Ione Belarra.

Independientemente de estas consideraciones, ambos socios de coalición comparten la «preocupación» por la alarma social que está generando la aplicación de la ley en los distintos tribunales y trabajan «conjuntamente» desde hace semanas en buscar una solución. Aunque en Ferraz dan por hecho que la norma estrella del Ministerio de Igualdad deberá ser modificada, desde Podemos explican a este periódico que por ahora «no hay ningún acuerdo».

Mientras se suceden estas conversaciones, socialistas y morados se cuidan de calificar en público el 'solo sí es sí' como «una conquista», pero con un matiz diferente. Sí en Ferraz reconocen que la norma ha tenido «efectos no deseados», en Podemos mantienen la carga de la culpa puesta sobre los jueces que, como afirmó este sábado la coportavoz de los morados, Isa Serra, en un acto del partido celebrado en Toledo «están pasando por encima de la ley». Otros dirigentes del partido, como Pablo Echenique, responsabilizan directamente a «sectores conservadores» de la presión que pesa sobre el ministerio que dirige Irene Montero para que se haya abierto este melón 115 días después de la entrada en vigor del precepto.

Lo cierto es que las críticas habían arreciado durante esta semana también desde sectores de la izquierda, como la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite; la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena; o la candidata en la capital de Más Madrid, Rita Maestre. Al ser cuestionada el viernes por esta cuestión, Montero mantuvo su defensa de la ley, de la que dijo que «es sólida y permite por primera vez al Estado dotar de protección integral que las mujeres que son víctimas de violencias sexuales». Este sábado, en cambio, evitó pronunciarse sobre una futura modificación a la entrada de un acto en Palma en la que iba acompañada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que ha mantenido un perfil bajo frente a esta polémica.

Una enmienda fallida

Ninguno de los socios concreta por ahora las propuestas que se barajan. Desde Moncloa ya trataron en diciembre de limitar la retroactividad de las penas introduciendo una enmienda transitoria en la última reforma del Código Penal en la que se derogó el delito de sedición y se modificó el de malversación. Así lo recomendaba la Fiscalía General del Estado y algunas audiencias provinciales, aunque el alcance no ha sido el deseado ya que el único efecto de este parche es el de intentar aclarar la voluntad del legislador. «Un toque de atención a los tribunales para decir 'oiga, no me vayan por ahí'», describió entonces el portavoz parlamentario socialista, Patxi López.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una conversación informal con los periodistas el pasado 6 de diciembre, se abrió a hacer algún retoque técnico, pero la intención había quedado en barbecho hasta este sábado.

La noticia, paralelamente, ha dado alas a la oposición, que aprovecha para intensificar sus críticas contra la ley de Igualdad. Los populares pidieron este sábado una «rectificación de la ley» porque «no es una cuestión de izquierda o derecha». «No nos van a callar ni a frenar. Seguiremos denunciando, tras cada sentencia, los efectos de esta nefasta ley que ha beneficiado ya a más de 260 agresores sexuales», afirmó su secretaria general, Cuca Gamarra.

Ampliar La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez 'Pam' E. P. La número dos de Igualdad ve el cambio «profundamente perjudicial» La secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez 'Pam', afirmó este sábado que revertir la reforma de la ley 'solo sí es sí' sería «profundamente» perjudicial para la libertad sexual de las mujeres. Acto seguido, arremetió contra lo que considera una «minoría conservadora» de jueces que «huye» de la aplicación de la ley e incluso llega a hablar de una «nueva resistencvia» desde «algunos sectores reaccionarios» a una norma «feminista» . Así se expresó 'Pam' en un hilo de mensajes en su perfil de Twitter, recogido por Europa Press, tras las informaciones sobre una eventual reforma de esa controvertida norma. «El cambio de paradigma de la ley 'solo sí es sí' no es un cambio de penas sino de esquemas. Se trata de que los jueces cambien el ¿te resististe? por el ¿consentiste? Revertir esta reforma sería profundamente perjudicial para la libertad sexual de las mujeres», escribía en su perfil de dicha red social. Según la secretaria de Estado, desde que se aprobó en septiembre la mayoría de tribunales «han aplicado bien la norma», pero «lamentablemente ha habido otros tribunales valorando solicitudes de reabajas de penas que distan de la voluntad del Legislativo y del Ejecutivo». A su juicio. hay una «minoría conservadora» que «huye de la aplicación» de la ley y pasa «por alto» aspectos fundamentales de la misma. «Y no es la primera vez que sectores conservadores reaccionan así ante una ley feminista», critica.