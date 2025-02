Gobierno y PP exhiben sus fisuras también por la alerta terrorista pese a la foto unitaria

Melchor Sáiz-Pardo Madrid Viernes, 20 de octubre 2023, 12:06 | Actualizado 20:28h. Comenta Compartir

Fernando Grande-Marlaska consiguió este viernes la foto de unidad frente a la amenaza yihadista que quería el Gobierno pero tanto el PP como Vox siguieron expresando críticas, en público y en privado, por la forma en la que el Ministerio del Interior está gestionando el incremento de la amenaza integrista por la guerra en Oriente Próximo. Los populares se quejaron con dureza de la negativa del Ejecutivo a convocar el Pacto Antiyihadista, que no ha sido activado desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, mientras que los de Santiago Abascal reprocharon al titular de Interior que esté más preocupado por la «desinformación, los discursos de odio y la islamofóbia» que de «los 300 lobos solitarios que pueden atentar en cualquier momento».

Marlaska logró reunir en la sede del ministerio a los grupos parlamentarios para explicarles las medidas puestas en marcha por las fuerzas de seguridad en los últimos días. Solo ERC faltó, por motivos de agenda, a la cita, en la que se vio una imagen inédita: EH Bildu, representada por el diputado Jon Iñarritu, en una reunión contra el terrorismo convocada por el Ejecutivo español. En el encuentro también participaron Patxi López (PSOE), Cuca Gamarra (PP), Pepa Millán (Vox), José María Guijarro (Sumar), Mikel Legarda (PNV), Josep María Cruset (Junts) y Cristina Valido (Coalición Canaria).

Pero el Gobierno y, particularmente, el PP fueron incapaces de ponerse de acuerdo no ya en las líneas maestras de la política antiterrorista sino, incluso, en materias tan sensibles como la estrategia policial antiyihadista. El Ministerio del Interior y los populares, más allá de la reunión, escenificaron durante toda la jornada sus desavenencias en las tácticas y mensajes frente al extremismo islámico en plena alerta antiterrorista por el recrudecimiento del conflicto entre Hamás e Israel.

Tras el encuentro, que duro algo más de dos horas, y en clara referencia al primer partido de la oposición y a sus dirigentes, Marlaska exigió a los grupos «responsabilidad y sentido de Estado» para evitar mensajes que generen «desconfianza o un innecesario alarmismo» en la ciudadanía.

El origen del encontronazo entre los populares y el Gobierno por la estrategia antiterrorista que emborronó esa foto de bloque sin fisuras frente a los integristas fue la petición del alcalde de Madrid de que Interior eleve la alerta del actual nivel 4 (riesgo alto de atentado) al 5, el máximo de la escala (riesgo muy alto). José Luis Martínez-Almeida dijo que subir el listón resultaría «razonable» ante la situación «que estamos viendo en otras capitales europeas» y las aglomeraciones que se esperan en los próximos meses con la proximidad de la Navidad.

Las palabras del primer edil madrileño sentaron muy mal en la cúpula de Interior, que vio en ellas una interferencia en una materia tan sensible como ésta. Marlaska recordó al PP en la reunión que el protocolo de los niveles está estrictamente tasado y que el 5 solo se puede activar cuando existen indicios serios de que se está preparando de manera inminente un atentado concreto; unas circunstancias extremas que no se dan en estos momentos.

También este viernes, y aunque quiso enviar «un mensaje de tranquilidad» a la ciudadanía, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acabó recomendando a los españoles que «sí que estén en alerta» y «que tengan ciertas precauciones». «Vemos a nuestros socios, a nuestros vecinos franceses y alemanes, en situación de tensión y nosotros no estamos fuera de esa posibilidad», insistió el presidente de los populares.

La nueva andanada de Feijóo volvió a levantar ampollas entre los responsables del departamento que dirige Marlaska, que, ya antes del cónclave con los grupos, habían reclamado a los políticos del PP que estén «a la altura» en esta situación delicada, que «no contribuyan a generar falsos alarmismo» y «que dejen a los grandes profesionales de las Fuerzas de Seguridad del Estado marcar la pauta de los mensajes que se tienen que lanzar a los ciudadanos».

«Falta de información»

Feijóo también se quejó públicamente de la «falta de información» por parte del presidente Sánchez al principal partido de la oposición. «No me ha dado ninguna en materia antiterrorista ni sobre la guerra , lo único que me ha explicado el día que me llamó para su investidura son las generalidades de la ley. Lo que me podía informar leyendo cualquier periódico. Y desde ese momento hasta hoy no he tenido ninguna información», lamentó el líder de la oposición, que colocó la atención sobre el encuentro en la sede del ministerio.

En la cita, Grande-Marlaska trasladó a los representantes políticos los resultados de la reunión de la Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista celebrada el pasado martes y de las conclusiones de la cumbre de los ministros del Interior de los 27 estados miembro de la UE de este jueves en Luxemburgo. En ella, el fuerte incremento de la amenaza yihadista fue el único punto del orden del día.

En esa reunión de la mesa de valoración fue en la que el Ministerio del Interior acordó la puesta en marcha de varias «medidas complementarias de seguridad dentro del nivel 4». Lo hizo sin llegar a elevar la alerta antiterrorista al 5, ese máximo nivel de la escala.