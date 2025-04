El Gobierno negocia a contrarreloj para que sus socios no enmienden los Presupuestos PNV, Esquerra y EH Bildu no aseguran su respaldo a las Cuentas y amenazan con sumarse al PP, Vox y Ciudadanos

María Eugenia Alonso Madrid Miércoles, 27 de octubre 2021, 19:32

Aún hay tiempo y la sensación general es que habrá acuerdo para sacar adelante los próximos Presupuestos Generales del Estado aunque llegue sobre la bocina. Será una negociación a contrarreloj para la que ya se preparan los principales socios parlamentarios del Gobierno. «Así negocia el PSOE de Pedro Sánchez», lamentan PNV y Esquerra, que se quejan abiertamente de la falta de contactos serios, sin que haya habido intercambio de documentos. Y advierten de que su voto el próximo jueves con las enmiendas a la totalidad no está asegurado. «Todos los escenarios –avisan– están abiertos».

A menos de 48 horas de que venza el plazo para presentar enmiendas a la totalidad de las Cuentas –el instrumento legislativo devolverlas al Gobierno–, no se descarta que ninguna de las dos formaciones pueda incluso presentar un proyecto alternativo, un síntoma de que los contactos no van bien. Un paso que sí darán el PP, Vox y Ciudadanos al que podría sumarse también la CUP, que ya ha descartado cualquier negociación si el Gobierno no acepta un referéndum de autodeterminación en Cataluña.

Pese a tener el reloj en contra, el PNV se ha armado de paciencia y tratará de negociar hasta el último minuto. Pero admite que la posibilidad de presentar una enmienda a la totalidad «sigue encima de la mesa», como recordó este lunes la presidenta de la formación nacionalista en Vizcaya, Itxaso Atutxa.

Aunque se han mantenido algunos encuentros, de momento no hay acuerdo porque, según reconocen fuentes parlamentarias, aún hay cuestiones previas sin resolver procedentes del pacto presupuestario del año pasado, unos «incumplimientos que deben encauzarse» antes de afrontar la negociación de las cuentas públicas para 2022. Entre los temas pendientes destacan la transferencia de la gestión del Ingreso Mínimo Vital, prometida en octubre de 2020, y el soterramiento de las estaciones del tren de alta velocidad en Vitoria y Bilbao.

En Esquerra preocupa, y mucho, la «tranquilidad» con la que el Ejecutivo encara las negociaciones. Su portavoz parlamentario, Gabriel Rufián, ha manifestado en varias ocasiones que mantienen «posiciones alejadas» y que siguen en el no, aunque aceptan que no tienen mucho margen de negociación ya que si tumban los Presupuestos enterrarán la mesa de diálogo sobre el conflicto catalán, el proyecto insignia de Pere Aragonès.

Los republicanos exigen para favorecer el clima negociador que haya un compromiso previo de cumplimiento de las inversiones presupuestadas en las Cuentas del año pasado y que haya un blindaje del catalán en la nueva ley del audiovisual. Reclaman además mayor concreción en la nueva ley de memoria histórica, uno de los proyectos estrella de la exvicepresidenta Carmen Calvo, elevar sustancialmente el Impuesto de Sociedades y más compromisos para las pensiones.

Los presos de ETA

Con Ciudadanos fuera de la ecuación presupuestaria, el Gobierno necesita recabar el apoyo de EH Bildu para que el proyecto presupuestario vea la luz. Una negociación de por sí delicada, que se ha visto enturbiada tras las palabras de Arnaldo Otegi relacionando el apoyo a las Cuentas con la salida de los etarras que aún están en prisión. «Tenemos a 200 dentro. Y esos 200 tienen que salir de la cárcel. Si para eso hay que votar los Presupuestos, pues los votaremos», dijo el líder de la izquierda abertzale en un acto interno del partido.

Desde la formación indepentista desvinculan de la negociación de las Cuentas públicas sus reclamaciones sobre los presos de la banda, algo que, por otra parte, el Ejecutivo ha asegurado que ni está sobre la mesa ni lo piensa negociar. Los negociadores de EH Bildu han puesto sobre el tapete, más allá del debate sobre ingresos, gastos e inversiones, la derogación de la reforma laboral, la de la 'ley mordaza' y la de secretos oficiales.