El Gobierno y Junts discrepan en el número de beneficiarios de la amnistía

Tras meses negociando y al día siguiente de que la ley de amnistía superara el escollo parlamentario de la aprobación del dictamen, las diferencias entre ... el PSOE y Junts aún son notorias. No solo en la lucha por el relato de qué supondrá esta norma para el 'procés' catalán, si acabará con él o no, sino en algo tan concreto cómo el número de personas que se verán beneficiadas directamente. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha cifrado este viernes en 372 el número de los que se podrán favorecer de la ley. Bolaños ha hablado en TV3 de «cálculos preliminares» de los independentistas que tienen causas penales relacionadas con el 'procés', entre 2011 y la actualidad. El vicepresidente de Junts, Josep Rius, en cambio, ha estimado el número de beneficiarios en un millar.

La diferencia entre ambas cifras está en que el ministro no ha contabilizado las personas afectadas por causas contables del Tribunal de Cuentas o causas de tipo administrativo y no penal. «Es una ley que va dirigida a esas en torno a 400 personas, según los números que tenemos en el Gobierno son 372 personas que tienen causas penales pendientes, pero es una ley que no solo va dirigida a ellas. Pueden ser los beneficiarios directos, pero, sobre todo, el beneficiario absoluto de esta ley será la sociedad catalana y también la sociedad española. Y esa es la finalidad y la bondad que tiene esta ley de amnistía, que desde luego, con el tiempo se podrá valorar con mayor precisión», ha asegurado el ministro.

Sean 372 como dice el Gobierno o un millar, como mantienen los junteros, el que en principio podrá acogerse a la norma será Carles Puigdemont. No está claro cuándo podrá beneficiarse de las medidas de gracia y cuándo podrá volver. En su entorno, en cualquier caso, señalan que su intención es esperar hasta el final, hasta que se resuelvan buena parte de los expedientes de amnistía que se abrirán en cuanto se apruebe la ley, para emprender el camino de regreso. Su intención es actuar como el capitán de un barco, que no abandona la nave y permanece a bordo hasta que salen todos los pasajeros y tripulantes.