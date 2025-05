El Gobierno de Gibraltar califica de «rancios» los cánticos de los futbolistas de la selección

El Gobierno de Gibraltar no ha tardado en responder a los cánticos de los futbolistas españoles en la celebración en Cibeles. Varios de ellos, entre ... los que destacaron Álvaro Morata y Rodrigo Hernández, entonaron en varias ocasiones un «Gibraltar es español», mientras el público que abarrotaba la plaza madrileña los replicaba.

Una situación que no ha gustado en el peñón. «El Gobierno de Gibraltar está decepcionado tras observar que varios jugadores de la selección española de fútbol masculina celebraron su victoria en la Eurocopa a base de cánticos con comentarios rancios sobre Gibraltar», señala en un comunicado.

«Se trata de una mezcla totalmente innecesaria de un gran éxito deportivo con declaraciones políticas discriminatorias que resultan enormemente ofensivas para los gibraltareños», añaden.

«Lamentable hacerlo en una celebración»

A su juicio, «el lamentable uso de la plataforma de la celebración en torno a la victoria de la Eurocopa para promover la idea de usurpar el territorio de Gibraltar es contrario al principio de que el deporte no debe utilizarse para promover ninguna ideología políticamente controvertida».

El cántico lo inició en un primer momento el capitán de la selección, Álvaro Morata, y poco después fue Rodri, futbolista del Manchester City, fue el que comenzó de nuevo con los cánticos. «Que tú juegas en Inglaterra, socio», le recordó Morata a un Rodri que no le dio importancia. «Me da igual», contestó tras dejarse llevar por la euforia que contagió a todos los hombres de De La Fuente en la capital española.

El alcalde de Madrid, con los jugadores

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que recibió a los futbolistas antes de la celebración en Cibeles ha salido en defensa de los futbolistas y ha calificado sus palabras como «un cántico muy bueno». Poco despùés, con una sonrisa, ha apostillado que lo que dijeron no es algo que no sienta «el común de los españoles».

«Oye, no decimos nada que no pensemos, pensamos lo que pensamos», ironizó. Poco después ha subrayado que es un cántico que no quiere «ofender a nadie» y mostró su «máximo respeto» por Gran Bretaña.

El Gobierno, por su parte, pidió ayer «no sacar de contexto» dichos cánticos, que remitió, como señaló la ministra portavoz, Pilar Alegría, al «ámbito de una celebración». Pero la Federación de Fútbol de Gibraltar ya ha alzado formalmente una queja ante la UEFA.