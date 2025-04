Con renovadas responsabilidades desde su nombramiento hace algo más de un mes como portavoz del Grupo Plurinacional de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón (Madrid, ... 1983), recibe a este periódico en el despacho de Yolanda Díaz en la Cámara baja, después de otro pleno bronco y a pocas horas de que la plataforma que lidera la vicepresidenta segunda celebre este sábado su asamblea fundacional. Errejón dice frecuentar Lavapiés, pero no como para que le haya dado por ahora –sonríe ante la pregunta– por pasarse por el bar que ha abierto Pablo Iglesias.

–Desde el 23-J, Sumar parece condenada a edificarse entre urgencias electorales.

–Sumar venía siendo un proceso de escucha y tuvo que articular una coalición de muchas fuerzas deprisa y corriendo cuando se adelantaron las generales al 23 de julio. Aquél fue un movimiento defensivo, pero ahora queremos recuperar la iniciativa política y salir a la ofensiva. En lo organizativo, eso es construirse, y en lo político, un rearme desde las ideas de la izquierda, del ecologismo, de la libertad. Las organizaciones políticas y los partidos son muy importantes en Sumar, pero Sumar es más que la suma de los partidos. Hace falta otra vez una invasión ciudadana en la política.

–Un año después de lanzar en el Magariños su candidatura a presidir el Gobierno, ¿el 'efecto Yolanda Díaz' se ha diluido? ¿Toca revitalizarlo?

–Toca acompañarla. Yolanda Díaz se presenta a ser la líder de Sumar, es vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, con una valoración y gestión como no hemos visto en democracia, pero no puede hacer este proceso ella sola. Tenemos que levantar la estructura para acompañarla.

–Ustedes afrontan un ciclo electoral muy exigente y no cuentan con los Presupuestos de este año para hacer valer su programa.

–La decisión del PSOE de no presentar los Presupuestos no la compartimos, es un error. ¿Eso significa que sin Presupuestos no se puede avanzar? No, pero sin Presupuestos se va más lento, a pesar de que sin ellos sacamos la última subida del SMI, vamos a hacerlo con la reducción de la jornada laboral sin reducción de salario, con la ampliación de los permisos de paternidad...

–Preferían, entonces, haberlos negociado pese al anticipo electoral en Cataluña.

–Nosotros ya estábamos en la mesa; esa misma tarde, antes de que Sánchez decidiera prorrogarlos, para que hubiera un acuerdo primero dentro del Gobierno. Discutíamos sobre más impuestos a la banca, avances en dependencia... Pintaba bien. La obligación de un Gobierno es sacar los Presupuestos, porque también suponen su declaración de intenciones. ¿Qué luego resulta que los aliados parlamentarios nos lo hubieran puesto difícil? Bueno, pues entonces les tocará explicarlo a ellos.

–Ante la sucesión de las vascas, las catalanas y las europeas, ¿da por perdida la legislatura hasta septiembre?

–Eso sería un gravísimo error. Hay condiciones de la aritmética parlamentaria y de la urgencia social suficientes como para que este Gobierno saque adelante medidas ambiciosas. Hay que aprobar la Ley de Familias, la reducción de la jornada laboral. Ahora bien, esto exige mucha dedicación y un cierto coraje. El PSOE empezó a decir desde el principio que esta tenía que ser una legislatura de consolidación. Y nosotros dijimos que ni hablar, que no había todavía un suelo mínimo de derechos que consolidar.

–¿Le falta coraje a Sánchez?

–Ha demostrado que si de algo no carece es de arrojo. Lo que decimos es que España tiene cosas que deben ser transformadas profundamente para reducir la desigualdad, para adaptarnos al cambio climático, para modernizar la estructura económica de nuestro país y reindustrializarnos. No estamos en el Gobierno para contar los días. Estamos para hacer justicia social y para hacer leyes.

–¿Van a reunirse con el PSOE, más allá del Consejo de Ministros, para tratar sus discrepancias?

–Estábamos dirimiéndolas en la negociación presupuestaria. Y por cierto, aunque se prorroguen los Presupuestos en 2024 hay que empezar a negociar ya los de 2025. Con el PSOE hay que verificar qué cosas se han cumplido, en qué seguimos teniendo diferencias, qué hay que cumplir de inmediato, qué deberíamos afinar un poco más.

–¿Eso es lo que ustedes entiende por hacer 'ruido'?

–Lo que hay que hacer es empujar. Y eso se puede hacer con propuestas muy serias, muy contundentes, que sean realizables, que cambien el estado actual de las cosas y que sean comprensibles.

–¿El PSOE ha presentado su propuesta para abolir la prostitución, de un modo que Sumar no comparte, para hacer ver que la legislatura no está varada?

–Echamos en falta una agenda estratégica que no esté pensando en la semana siguiente o en el telediario siguiente, sino en cuáles van a ser los grandes hitos de la legislatura. El acuerdo de Gobierno es una buena carta de navegación para ello.

–A tenor de eso, ¿se sienten traicionados por los socialistas?

–Tiene más que ver con un problema de ocurrencias. Hay que tener una hoja de ruta clara y estratégica. Y, en particular, para nosotros es fundamental en la cuestión de los grandes macroproyectos, de las grandes infraestructuras y de los grandes pelotazos. Ahí es donde estamos encontrando una diferencia mayor con el PSOE.

«Una encuesta cara»

–Este ciclo electoral empezó con las elecciones gallegas. ¿Qué lectura efectúan del batacazo?

–No nos esperábamos el resultado. No fuimos capaces de contribuir a apoyar una mayoría progresista. Creo que concurrimos a las elecciones sin haber tenido tiempo a construirnos y desplegarnos en el territorio. Y eso, en un momento en el que la gente ha vuelto otra vez a mirar a la política con distancia y con frialdad, hoy no se suple en una campaña electoral.

–¿Es sostenible este Gobierno si encadena cuatro reveses en Galicia, el País Vasco, Cataluña y el Europarlamento?

–Al Gobierno le afecta lo que suceda en todas las elecciones, pero fueron las generales las que formaron el actual Congreso. Por eso creo que las elecciones que vienen tienen que leerse en clave particular. En Euskadi y en Cataluña existe un claro comportamiento de voto dual, donde muchos ciudadanos votan diferente para el Congreso y para sus parlamentos. Después vienen las europeas, que en España tradicionalmente se toman como una encuesta cara sobre las generales y no lo son.

–El desencadente del 12-M ha sido el fracaso presupuestario. ¿Comparte Sumar el no de los comunes al proyecto del president Aragonès?

–Compartimos la decisión porque somos una fuerza política plurinacional, que reconoce que Cataluña es una nación y que las decisiones de Cataluña se toman en Cataluña.

–¿No les preocupa que esta legislatura se recuerde solo por la ley de amnistía?

–Para nosotros la ley de amnistía es buena en sí misma, como fin y no solo como medio. A nadie se le escapa que la amnistía permite que haya legislatura, pero nos han votado también para muchas otras cosas.

–¿Está maniatada la izquierda por la derecha nacionalista?

–La amnistía no es para Junts, sino para los cientos de ciudadanos catalanes que afrontan posibles condenas por manifestarse o por abrir un colegio electoral o por participar en el referéndum. Quienes dicen que toda esa gente son políticos privilegiados, no conocen en absoluto Cataluña.

–¿El complemento a la amnistía es el referéndum?

–Son dos cosas diferentes. La amnistía es el reconocimiento de que la represión no sirve para organizar la convivencia. Es la apuesta por la vía política.

–¿Hasta qué punto temen que el 'caso Koldo' pueda contaminar al conjunto de la coalición?

–Nuestro temor es que la discusión sobre la corrupción vuelva a contaminar y empantanar el conjunto de la política española. Ya van dos semanas de plenos en el Congreso en los que la corrupción se lo lleva todo por delante. ¿Y qué pasa cuando la gente se aleja de la política? Que la política se aleja de la vida.