Un gobierno de continuidad A falta de novedades, lo que los extremeños tienen derecho a esperar de este Gobierno de veteranos es que sea eficaz en la gestión Miércoles, 3 julio 2019, 00:20

Guillermo Fernández Vara no ha sentido la necesidad de aprovechar las elecciones para introducir cambios en su gobierno. Ha optado por la experiencia en lugar de la renovación y ha liquidado el trámite de formar su equipo añadiendo dos personas más a su equipo. Acaba así con la anomalía de disponer de un Ejecutivo reducido, una idea que prendió durante la crisis para dar una imagen de austeridad. La principal novedad del gobierno que se estrenó ayer es el nombramiento de José María Vergeles como vicepresidente segundo. La Junta ha funcionado durante muchos años con un solo vicepresidente, incluso sin ninguno como al inicio de la anterior legislatura, y la asunción del consejero de Sanidad de ese nuevo cargo solo se puede interpretar como un indicio de que Fernández Vara quiere preparar su sucesión con tiempo. La condición de vicepresidente de Vergeles no significa que sea finalmente el elegido, pero sí que está en la carrera entre varios aspirantes al liderazgo del PSOE y de la Junta. La renovación de todos los consejeros da un inevitable mensaje de continuidad. Si los extremeños le han puesto buena nota en las elecciones, para qué cambiar, se ha debido plantear el presidente. Es cierto que los cambios en la composición de un gobierno siempre crean expectación, una ilusión de impulso de la acción política que no se percibe cuando todos repiten. Aunque no siempre las caras nuevas son garantía de acierto. En su haber, los siete consejeros que continúan tienen la experiencia de saber cómo funciona la Administración, qué promesas son razonables y cuáles son puros señuelos políticos destinados a quedarse en el cesto de los proyectos incumplidos. Los veteranos han pasado el sarampión del novato que cuando jura el cargo cree que él puede cambiar Extremadura y el mundo y, a los pocos meses, rebaja las expectativas y se conforma con que su departamento funcione. A falta de novedades (salvo las incorporaciones de Rafael España y Nuria Flores), lo que los extremeños tienen derecho a esperar de este Gobierno de veteranos es que sea eficaz en la gestión. Que Extremadura funcione mejor y que su experiencia sirva para no perder el tiempo en políticas que se han demostrado fracasadas. La Junta tiene a priori una legislatura tranquila por delante, sin sobresaltos en la Asamblea. Pero eso no garantiza que sea un paseo. La lista de exigencias al Gobierno central debería ser larga porque hay mucho trabajo por delante: empieza por garantizar que Extremadura logre una buena financiación autonómica en el momento en que se retome la negociación con el Gobierno y el resto de las comunidades autónomas, y pasa por continuar con la exigencia del tren: Además, está la mejora continua de la sanidad y la educación; sin olvidar la tarea básica que siempre tiene un gobierno extremeño: ayudar a crear empleo.