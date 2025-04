El Gobierno avisa a sus socios de que no enterrará la 'geometría variable' Los socialistas sostienen que seguirán trabajando con los aliados de la investidura pero defienden su derecho a ampliar sus opciones

Paula De las Heras Madrid Martes, 8 de febrero 2022, 16:05 | Actualizado 20:04h. Comenta Compartir

El Gobierno no tiene ninguna intención de romper con los aliados de la investidura. En la Moncloa insisten, frente a los recelos, entre otros, de Unidas Podemos, en que lo ocurrido con la reforma laboral fue circunstancial y no fruto de una estrategia predeterminada de giro al centro, pero también avisan de que no renunciaran a construir mayorías alternativas, es decir, a la 'geometría variable', cuando lo consideren oportuno. Los socialistas argumentan que es lo que han hecho siempre, negociar «ley a ley» y tratar de sacar adelante sus iniciativas con el mayor apoyo posible.

El mensaje, insinuado ya el lunes por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, pero lanzado más claramente por la portavoz del Consejo de Ministros, Isabel Rodríguez, en su habitual comparecencia de los martes, llega en la recta final de la campaña para las elecciones de Castilla y León. Y el dato no es baladí, porque , más allá de que, a la hora de la verdad, la desobediencia de los dos diputados de UPN hiciera saltar por los aires la mayoría absoluta alternativa que el PSOE había construido tacita a tacita, la operación sirvió para neutralizar uno de los principales argumentos electorales del PP, el de los pactos del Pedro Sánchez con «radicales». «Este es un Gobierno que con toda la dificultad ha logrado grandes acuerdos y consensos y esa sigue siendo la hoja de ruta», dijo hasta en tres ocasiones Rodríguez.

En los últimos días, han sido varias las voces que, dentro del bloque de investidura, han llamado al PSOE a tomar nota de lo ocurrido en la rocambolesca votación del jueves pasado, salvada solo gracias al error del diputado del PP Alberto Casero, y a no jugar más con fuego. Lo pidió el lunes la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, que nunca estuvo cómoda con hacer descansar la mayoría para su proyecto en Ciudadanos, pero también el presidente del PNV, Andoni Ortuzar.

Aldabonazo

Los socialistas saben que lo que viene será la escenificación de nuevas presiones no solo desde fuera sino también desde dentro del Ejecutivo. Unidas Podemos, que durante todo 2021 se plegó mansamente a la manera de hacer política de Díaz, ha dado un aldabonazo. Lo hizo el lunes con la presentación, por parte de las ministras Ione Belarra e Irene Montero, de su propuesta de reforma fiscal en un acto con representantes de ERC y Bildu. El PNV, por su parte, ha presentado una enmienda a la totalidad contra la ley audiovisual del Ejecutivo.

En Moncloa aducen que también grupos como ERC vieron «el precipicio» el jueves pasado y no generarán inestabilidad

El ala socialista del Gobierno quita hierro al asunto. Fuentes de Moncloa apuntan que es obvio que hay un intento de marcar el terreno a Yolanda Díaz desde Podemos pero alegan que eso no ha afectado, por el momento, a las decisiones del Ejecutivo. En cuanto a los nacionalistas vascos, recuerdan que fue ayer su portavoz parlamentario, Aitor Esteban, el primero que dijo en TVE que no tienen intención de hacer «descarrilar» ninguna iniciativa y alegan que están en su «perfecto derecho» de defender sus posiciones».

Con Esquerra, las cosas parecen no ir mal. Sánchez sigue dando largas a la mesa de diálogo con la Generalitat pero Rodríguez, también ministra de Política Territorial, anunció que lo que se reunirá el día18 será la estatutaria Comisión Bilateral. En el entorno del presidente creen que no tensarán la cuerda y aducen que los acontecimientos de la semana pasada sirvieron para que los republicanos vieran un poco «el precipicio».

Paradójicamente, donde sí hay malestar es entre ERC y Unidas Podemos. En el entorno de Díaz y en En Comú sostienen que la oposición de los secesionistas catalanes a la reforma laboral no respondió a su contenido sino al deseo de erosionar la figura de la vicepresidenta. Otro sector de Unidas Podemos, sin embargo, carga las tintas contra los socialistas y les acusan de haber bombardeando la negociación con Esquerra al cerrar la puerta no ya a cambios en el real decreto sino también a proyectos de ley futuros.

Podemos prepara otro pulso por la nueva ley de memoria No hay respiro para el Gobierno de coalición en esta segunda mitad de legislatura. Tras la surrealista convalidación de la reforma laboral en cuya negociación se evidenciaron las distintas vías de pacto de los socios, Unidas Podemos prepara el terreno para encarar otro pulso con el PSOE, esta vez por la Ley de Memoria Democrática. Los morados organizan este miércoles en el Congreso unas jornadas tituladas 'Memoria, justicia y educación' con vistas a la próxima tramitación de la dicha norma, cuyas enmiendas parciales ya fueron registradas por los grupos a finales de 2021. El acto contará con la participación, mediante videoconferencia, de Fabián Salvioli, relator especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación. Unidas Podemos ya registró en enero una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a actualizar el currículum de la ESO y del Bachillerato para incluir el conocimiento «esencial» de la Memoria Democrática a partir del próximo curso 2022/23.

Temas

Gobierno de Pedro Sánchez