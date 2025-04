El Gobierno atribuye a una sobreactuación electoral las exigencias de ERC y Junts de un referéndum

Gobierno y PSOE no tienen pensado modificar su discurso respecto a las amenazas del independentismo de volver a celebrar un referéndum de independencia en ... Cataluña. La vicepresidenta del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha deslizado este miércoles que las últimas declaraciones de dirigentes de ERC y Junts -asegurando que ya negocian dicha consulta con la Moncloa- se deben única y exclusivamente a la necesidad de captar votos de cara a las elecciones autonómicas del próximo 12 de mayo.

Montero, que ha concedido una entrevista en RNE, ha aprovechado la ocasión para contraponer el modelo de los partidos independentistas, que asocia con el pasado y «un proceso que termina en ninguna parte», frente al del socialista Salvador Illa, que miraría al futuro y a las cosas del comer.

La dirigente socialista también ha querido dejar claro que -en el caso de que los independentistas sí se vuelvan a situar al margen de la legalidad- en Ferraz no dejarán «pasar el tiempo» como hizo el Gobierno de Mariano Rajoy. «No vamos a permitir ninguna desviación del orden constitucional. No vamos a hacer lo que hizo el Gobierno de Rajoy, mirar para otro lado y dejar que las cosas vayan transcurriendo como si tuvieran la capacidad de apagarse por si solas», ha apuntado Montero antes de señalar que «la enseñanza se tendría que haber producido ya, pero cuando eso no ocurre hay que enseñar donde están los limites».

Unas manifestaciones que no han tardado en obtener respuesta por parte del president de la Generalitat, Perè Aragonès (ERC), quien ha asegurado que «el Gobierno no es nadie para decir qué propuestas ponen encima de la mesa los catalanes». El dirigente republicano ha reiterado que él mismo ha hablado con Pedro Sánchez en numerosas ocasiones acerca de la propuesta que en el Govern están convencidos que es la idónea para el futuro de Cataluña: un referéndum.

Asimismo, Montero se ha referido a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la reunión fallida de este miércoles. «Nos conocen y nunca damos nada por roto hasta que la otra parte expresa su ruptura (...) Nosotros estamos preparados y nos pusimos bajos las ordenes de Reynders porque eso es lo que pidió el PP. Es urgente hablar, un clamor.»

«Parece mentira que el PP reparta carnets en Cataluña y lleve cinco años sin cumplir la Constitución porque entiende que el orden actual del CGPJ les favorece. Es una resistencia que no tiene que ver con la ley, sino con los intereses particulares del PP, siempre por encima del cumplimiento constitucional», ha zanjado la vicepresidenta del Gobierno.