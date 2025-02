El Gobierno aprieta a Feijóo para que levante un «cordón democrático» a Vox

María Eugenia Alonso Madrid Martes, 8 de marzo 2022 | Actualizado 16/03/2022 12:52h. Comenta Compartir

El relevo en el PP abre un nuevo escenario, forzosamente, en la relación de los dos grandes partidos. Pero no necesariamente mejor o más cómodo para el PSOE. Al menos, eso creen los socialistas, que no se fían de las llamadas a la moderación de Alberto Núñez Feijóo –«no vengo a insultar a Pedro Sánchez, sino a ganar a Pedro Sánchez», dijo al anunciar su candidatura– y se mantienen expectantes ante su primera decisión clave: meter o no a Vox en el Gobierno de Castilla y León. «El tiempo de la ambigüedad se acaba y el de la concreción llega», aseveró este martes el jefe del Ejecutivo durante su conversación informal con los periodistas que le acompañaron en su viaje a Letonia.

El todavía presidente de la Xunta está dejando caer que esa es una cuestión en la que Alfonso Fernández Mañueco tendrá plena autonomía aunque con el objetivo de evitar, en la medida de lo posible, que cualquier acuerdo con Vox le pueda pasar factura en su desembarco en la planta séptima de Génova 13. Pero por más que Feijóo se empeñe en querer ver los toros desde la barrera, en la Moncloa intentarán que la decisión parezca suya.

Fuentes gubernamentales insisten en que la investidura en Castilla y León llegará cuando el barón gallego ya sea presidente del PP, y, por tanto, políticamente, será su primera gran decisión. «Espero que los populares recapaciten y reconsideren la oferta del PSOE de hacer un cordón democrático a la ultraderecha», señaló Pedro Sánchez.

En el Gobierno se revuelven contra la posibilidad de que la formación de Santiago Abascal gane espacio en las instituciones por la vía de apelar al «papel» que quiera jugar el principal partido de la oposición en el futuro para tratar de impedirlo. Un rol «más responsable y comprometido», que no casa con una eventual coalición con Vox en la Junta de Castilla y León. «Si se confirma esta cuestión, no es un cambio de rumbo del PP, y en nuestra opinión se trataría de un error», señaló la ministra portavoz, Isabel Rodríguez.

Las decisiones que adopten los conservadores en esta región sobre la relación con la extrema derecha condicionarán la nueva hoja de ruta del PP. Por ello, el barón gallego insiste desde hace días en que la decisión le corresponde exclusivamente a Fernández Mañueco y que él no va a entrometerse. «Tiene la responsabilidad de pensar lo que tiene que hacer, y después de pensarlo hacerlo», dijo este lunes.

Negociación en marcha

Los populares sostienen que la entrada de Vox en el futuro gobierno de Castilla y León no es cómoda, ni deseable, pero reconocen también que es un mal menor porque la repetición electoral sería fuertemente castigada en las urnas. La negociación está en marcha y, de momento, Fernández Mañueco y su equipo insisten en gobernar en solitario, con Vox como socio parlamentario. A cambio de que los de Abascal no entren en el Ejecutivo, el PP estaría dispuesto a poner encima de la mesa la opción de cederles la presidencia de las Cortes, que se elige mañana.

Pero la oferta es insuficiente para Vox. En el partido ultraderechista se han puesto como baremo el peso que atesoró Ciudadanos. En el caso de Castilla y León esto pasaría por tener sillones en la Junta, además de presidir las Cortes. Los de Abascal han llegado a la conclusión de que sus votantes no entenderían que el crecimiento en las urnas no fuera acompañado de este movimiento. «Tiene que ser un reparto equivalente», insisten fuentes parlamentarias.

La extrema derecha tiene claro que una repetición electoral por la negativa del PP a ofrecerle «el mismo trato» que en su día obtuvo Ciudadanos le allanaría el relato ante unos votantes que, según las cuentas de ambos partidos, son en buena medida compartidos: el banco de votos de Vox es el mismo que antes abastecía al PP. De ahí que los populares no atiendan a la hipótesis de poner de nuevo las urnas. Aunque ya hay quien cree que, con Feijóo ya al timón, el viento podría volver a soplar con fuerza a su favor.