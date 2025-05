Ampliar Félix Bolaños, ministro de Presidencia. EFE

El Gobierno rebaja el alcance de la enmienda para investigar crímenes de lesa humanidad franquistas El ministro Bolaños rebate la interpretación de Unidas Podemos y asegura que no permitirá hacer «nada» que no se pueda hacer ya. La propuesta no logró el objetivo de seducir a ERC y ha indispuesto a Cs con la ley de la memoria