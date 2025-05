El Gobierno acusa a Ayuso de «absentismo laboral» por su negativa a verse con Sánchez

Paula De las Heras Madrid Martes, 22 de octubre 2024, 13:22 | Actualizado 14:50h. Comenta Compartir

No hay intento de desescalada de las tensiones entre el Gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Un día después ... de que la dirigente popular comunicara que no participará en la ronda de contactos abierta por Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos para no «blanquear» el pacto fiscal alcanzado con ERC y como respuesta a las «difamaciones» de las que se siente víctima, la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, la ha acusado de practicar el «absentismo laboral».

Alegría ha achacado la decisión de Ayuso a un «capricho personal» y a un «tacticismo interno» que, ha aducido, perjudica a los siete millones de ciudadanos sobre los que gobierna. «Aquí -ha insistido durante su habitual rueda de prensa de los martes, tras el Consejo de Ministros- estamos viendo un claro ejemplo de dejación de funciones. Cuando uno es presidente de un Gobierno es presidente de todos, no solo de los que te han votado». La también ministra de Educación ha negado que, como aseguró la presidenta madrileña tras denunciar una «persecución» por parte del Ejecutivo contra ella y su entorno personal, las reuniones mantenidas hasta ahora con una decena de presidentes autonómicos entre los que se cuentan seis del PP, no hayan servido «para nada». Y ha puesto como ejemplo que ya se ha acordado incrementar de 60 a 86 millones el fondo de inversiones de Teruel, tras la cita de Sánchez con Jorge Azcón. Tras insistir en que los madrileños «no pueden estar a expensas de los caprichos» de Ayuso, la portavoz del Ejecutivo a rehuido, sin embargo, contestar a la pregunta de si también Sánchez hizo dejación de sus responsabilidades cuando en 2016, siendo líder de la oposición, se negó en varias ocasiones a reunirse con Mariano Rajoy, que como presidente en funciones trataba de garantizarse la investidura, para abordar la gobernabilidad de España. «Me ciño a lo que ya está sucediendo», ha zanjado. En el PP, por su parte, tratan hoy de zanjar la polémica repitiendo la tesis de que «comprender» la decisión de la líder regional del partido. «No podemos explicarlo más veces», ha declarado Feijóo a los periodistas al ser preguntado si se mantiene en sus manifestaciones de hace un mes en las que aseguraba que era un «error» no acudir a este tipo de encuentros institucionales cuando el presidente del Gobierno convoca en el Palacio de La Moncloa. Miguel Tellado, portavoz parlamentario del partido, también se ha pronunciado al respecto -en una rueda de prensa desde el Congreso tras la Junta de Portavoces- y ha afirmado que «el contexto» en el cual Ayuso ha rechazado reunirse con Sánchez «no era el idóneo». «No parece que la intención de Sánchez fuera la de reunirse con nadie. Entendemos la posición de la señora Ayuso», ha señalado. Fuentes populares inciden en que no existe problema alguno dentro del partido con la presidenta madrileña, a quien sí ataca el Gobierno y sus miembros de forma reiterada. No obstante, la dirección nacional del PP también deja claro que postura a favor de acudir a este tipo de reuniones no ha cambiado. De hecho, Marga Prohens (Baleares) y María Guardiola (Extremadura) -las dos presidentas populares que todavía tienen que desfilar por la Moncloa- ya han confirmado que sí que acudirán a la cita con el presidente del Gobierno para hablar sobre financiación autonómica.

Temas

Isabel Díaz Ayuso