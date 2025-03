La Generalitat repetirá todas las pruebas tras el caos de las oposiciones

Cristian Reino Barcelona Jueves, 4 de mayo 2023, 20:32 Comenta Compartir

La chapuza y el caos de las oposiciones de la Generalitat han obligado al Govern a repetir las pruebas. La consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà, como responsable última de la función pública, ha anunciado este jueves que tendrá que repetir todos los exámenes. Tras una reunión con los sindicatos, Vilagrà ha asegurado que los 13.500 aspirantes a funcionarios de la administración catalana deberán volver a examinarse para optar a las 1.800 plazas disponibles. La convocatoria fue el sábado pasado y la repetición será el 1 o el 8 de julio. Según el Govern, se registraron incidencias en el 99% de las 1.800 plazas licitadas. Lo que hicieron el sábado ya no sirve de nada.

La administración autonómica puso en marcha una web para recopilar quejas, a la que se han dirigido más de 3.000 opositores. «Las oposiciones son sagradas y se tienen que garantizar con todas las garantías», ha asegurado la consejera. El sábado pasado, no ocurrió así. Hubo candidatos que llegaron tarde por culpa de la organización, no había formularios para todos los aspirantes, no había examinadores vigilando, no había sillas para todos, se podía copiar porque apenas había separación entre los alumnos, nadie impedía sacar el móvil y se podía salir del aula sin ningún control.

El Govern ha descargado toda la responsabilidad en la empresa adjudicataria de la logística, Cegos, a quien rescindirá el contrato. Vilagrà comparecerá mañana viernes en el Parlament. El martes pasado, Junts y PP pidieron su dimisión. El PSC evitó reclamar ceses, hasta conocer todo lo ocurrido. De momento, el Gobierno catalán ha situado el cortafuegos en la directora general de Función Pública, destituida el martes. Pere Aragonès habló de incidencias inadmisibles que no pueden repetirse pero descartó nuevas dimisiones.

Vilagrà ha anunciado que se indemnizará de oficio a todos los afectados. «Ahora estamos acabando de evaluar esta indemnización. Sabemos que no restablecerá la situación que vivieron pero queremos hacer ese gesto», ha apuntado. La consejera ha destacado que la supervisión de los nuevos exámenes correrá a cargo de personal de la Generalitat y no de la empresa.