La Generalitat de Cataluña se revuelve contra el discurso «derrotista» del Círculo de Economía

El Govern ha salido en tromba a desmentir el duro diagnóstico que hizo ayer el Círculo de Economía, que afirmó que España se ha empobrecido ... respecto a la UE y Cataluña en relación a España en los últimos 15 años en lo que a PIB per cápita se refiere. «La economía catalana va bien, no caigamos en el derrotismo», ha afirmado este martes la portavoz del Govern, Patrícia Plaja. En 2000, la renta per cápita en Cataluña era un 24% superior a la española y un 20% más alta respecto a la media europea, mientras que en 2021, los porcentajes fueron del 17% y el 1%, respectivamente, según el Círculo de Economía.

Plaja ha cargado contra los datos que maneja la entidad que agrupa al mundo económico catalán. «No son opiniones contrastadas con datos de este Govern», según Plaja. «No compartimos ni la opinión ni los datos que maneja el Cercle», ha insistido. Cuando en rueda de prensa se le ha preguntado si los datos de los empresarios catalanes no son correctos, la portavoz del Ejecutivo catalán ha matizado sus palabras. «No digo que no sean correctos, pero lo datos son interpretables», ha puntualizado. «La economía catalana tiene un fuerte dinamismo, no caigamos en el derrotismo», ha reiterado. Plaja ha destacado que la tasa de paro en Cataluña se sitúa en niveles más bajos que el de la Comunidad de Madrid o la media española. El Cercle, que la semana que viene celebrará su reunión anual, con la asistencia, entre otros de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Pere Aragonès, presentó ayer su nota de opinión, en la que hablaba de la «mala evolución de la economía catalana» y del «deterioro progresivo de los servicios sociales». Entre las razones que esgrimía el lobby empresarial de que la situación se haya agravado, estaba el 'procés', que provocó la fuga de miles de empresas. El presidente del Círculo de Economía, Jaume Guardiola, afirmó que deberían darse las condiciones para que las miles de empresas vuelvan a Cataluña. «No sé qué piden las empresas», ha espetado el Govern. «Nuestras condiciones son espléndidas», ha asegurado Plaja. Eso sí, la Generalitat ha dejado claro que no dará incentivos económicos para que regresen las empresas que se fueron. «No sería justo para las que se quedaron», ha señalado.

