El general del 'caso cuarteles': «Asuntos Internos me persigue»

Es la única vez que el teniente general Pablo Vázquez Jarava, el exalto mando de la Guardia Civil que figura en el centro del 'caso ... cuarteles' en el que se investiga el amaño de 193 contratos para falsas reparaciones en instalaciones del cuerpo por valor de más de tres millones de euros, ha hablado ante un juez. Fue el 6 de abril de 2022. Lo hizo ante la instructora de Madrid María Isabel Durántez. Este periódico ha tenido acceso a su declaración. En ella, Vázquez Jarava, básicamente, lo niega todo.

Ni siquiera admite que hubo regalos por parte Ángel Ramón Tejera de León, 'Mon', su amigo constructor al que regó con adjudicaciones de trabajos que éste no ejecutó o llevó a cabo solo de forma parcial. Afirma que no fueron dádivas porque esos viajes de lujo a Cádiz o a Cardiff, en Gran Bretaña, para ver la final de la Champions, fueron «compensados» abonando otros gastos. «Hicimos cuentas», se exculpa el hombre que entre octubre de 2015 y el 15 de enero de 2018, fecha en la que pasó a retiro, fue el responsable de la Subdirección General de Apoyo y que, por ende, ocupó uno de los puestos de mayor poder en la Guardia Civil, al gestionar los recursos financieros y patrimoniales de todo el cuerp o«Yo no quería admitir regalos», afirma de forma taxativa, a pesar de que en la causa, además de estos dos desplazamientos, figuran pagados por 'Mon' otros muchos viajes familiares a Cádiz, Lanzarote o Milán.

Una venganza

Vázquez Jarava está acusado de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, cohecho, falsedad documental y malversación por haber dado supuestamente indicaciones de contratar a 'Mon' a 13 comandancias (A Coruña, Albacete, Algeciras, Alicante, Ávila, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, Santa Cruz de Tenerife, Toledo y Valladolid). Al menos once altos responsables de esos territorios le han señalado en los atestados por haber ordenado en persona o a través de personas interpuestas la contratación de las empresas de 'Mon', pero él asegura que todo es una conjura del Servicio de Asuntos Internos (SAI), como una suerte de venganza porque, en un principio, se archivó el caso y ellos quedaron en evidencia.

El mando admite ante la juez que tras el 2016, año en el que la Guardia Civil adjudicó a dedo 80 contratos por valor de 1,4 millones a Tejera de León, hubo quejas tras la recepción de un anónimo y se «detectaron algunas deficiencias», pero ningún delito. Sostiene que fue tras el carpetazo en falso del caso en 2018 (que propició el propio Vázquez Jarava con un informe autoexculpatorio), cuando el SAI le puso en el punto de mira. Y desde entonces -arguye- que Asuntos Internos le «persigue» sin motivo. Incluso, acusa a los agentes de esta unidad de haber presentado en la causa documentación «incompleta» y haber «tergiversado» algunos detalles con la única motivación de incriminarle.

Vázquez Jarava insiste una y otra vez en sede judicial que nunca ordenó la contratación de ‘Mon’. Admite que mantenía una buena relación con el constructor y que le pudo recomendar a alguna comandancia, pero que nunca dio instrucciones y, mucho menos, supervisó que efectivamente contrataban a su amigo. «No conocía que le habían encargado la obra», afirma ante la juez, antes de remarcar que él nunca participaba en las adjudicaciones.

En su declaración, el teniente general abunda en que él, en la época de las adjudicaciones al constructor canario, estaba en otros temas de mucho más calado, puesto que se encargaba de «preparar los presupuestos de la Guardia Civil para presentarlos a Interior y a Hacienda». Y que siempre hacía este trabajo con el criterio de «repartir de la forma más equitativa posible y que llegara a todas las comandancias, de acuerdo de sus necesidades». Por eso, añade, no podía bajar al detalle de pequeñas obras como las que se adjudicaron a su amigo, que eran responsabilidad exclusiva de los jefes de las respectivas comandancias.