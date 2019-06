Garicano se descuelga de la línea oficial y avala apoyar a Colau en Barcelona Luis Garicano posa para una entrevista con este periódico el pasado 20 de mayo. / ÓSCAR CHAMORRO El número uno de Ciudadanos en Europa respalda la 'vía Valls' para aislar al independentismo pese al criterio de la dirección del partido NURIA VEGA Madrid Domingo, 2 junio 2019, 20:32

A 24 horas de que Albert Rivera reúna a su ejecutiva nacional para marcar el criterio en las negociaciones territoriales, Luis Garicano se descolgó de la línea oficial y respaldó la 'vía Manuel Valls' en Barcelona. El candidato de Ciudadanos al Parlamento Europeo está de acuerdo con el ofrecimiento que el exprimer ministro francés realizó esta semana a Ada Colau: votos sin contraprestaciones para que llegue a un acuerdo con el PSC y el secesionismo no controle el Ayuntamiento.

«¿Se puede votar a una opción mala? ¿Se puede votar a Colau aunque a uno le parezca malísima alcaldesa? Claro que se puede, si es para evitar un resultado aún peor, quizás catastrófico: que los independentistas instrumentalicen y destrocen Barcelona», publicó este domingo en la red social Twitter.

La oferta de Valls, el candidato impulsado por Ciudadanos en la capital catalana, se sustanció el miércoles con el objetivo de desactivar la lista de Ernest Maragall, de Esquerra, la más votada, en el Ayuntamiento. El apoyo gratis a Colau, sin embargo, no satisfizo a la dirección nacional del partido. Fuentes oficiales se apresuraron a dejar claro que, en caso de tener que frenar la opción de un alcalde secesionista, negociarían «con un candidato que no sea ni independentista ni populista». Es decir, no con Colau, sino con el socialista Jaume Collboni.

Los acuerdos con Vox

Garicano y Valls ya habían coincidido antes. Sobre todo, en sus advertencias sobre posibles pactos entre los liberales y Vox. El candidato europeo es uno de los más críticos con la posibilidad de tender puentes con el partido de Santiago Abascal. Y también está convocado mañana al encuentro de la ejecutiva en el que se abordará este debate.

Mientras tanto, en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, Ignacio Aguado cerró este domingo la puerta al dirigente socialista, Ángel Gabilondo, y también a Manuela Carmena en el consistorio. La alcaldesa en funciones había propuesto a Ciudadanos la 'vía Valls' para frenar a la «extrema derecha» en la ciudad.