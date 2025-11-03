HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este lunes, 3 de noviembre, en Extremadura?
El fiscal general del Estado durante la primera sesión del juicio. EFE

García Ortiz niega que revelara secretos entre reproches cruzados de sus fiscales

La primera sesión del juicio se centra en la respuesta al «bulo» de Miguel Ángel Rodríguez y la disputa entre las jefas de la Fiscalía de Madrid

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:32

Comenta

El Tribunal Supremo celebró ayer la primera sesión del juicio al fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos, por el que le reclaman ... hasta seis años de prisión y 12 más de inhabilitación, en el marco de la causa por fraude tributario abierta al novio de Isabel Díaz Ayuso. La escena de Álvaro García Ortiz sentado en los estrados de la sala de vistas, vestido con la toga tras haber llegado solo a la sede judicial en su vehículo oficial, ya es historia de la justicia española. Es el primer jefe del Ministerio Público en ejercicio sentado en un banquillo. El máximo responsable de los 2.800 fiscales de la carrera y quien encabeza la institución garante de la legalidad sometido al escrutinio de siete magistrados de lo Penal. Y su única respuesta hasta ahora -su declaración está prevista para el 12 de noviembre- fue un sonoro «no» a la pregunta concreta del presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta, sobre si asumía los escritos de las acusaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una enorme bola de luz ilumina de verde el cielo de Extremadura: los expertos explican qué fue realmente
  2. 2 Tensión entre manifestantes contra Abascal y seguidores de Vox en el primer acto de precampaña en Extremadura
  3. 3 Dos detenidos por secuestrar a un bebé en un bar de Navalmoral cuando la madre se ausentó
  4. 4

    Las mujeres se abren paso en la Policía Local de los pueblos
  5. 5 Este es el pueblo de Extremadura candidato a ser iluminado por Ferrero Rocher esta Navidad
  6. 6

    Gallardo imputado: el camino judicial paralelo a las urnas del 21-D
  7. 7 La Aemet lo confirma: la llegada de una nueva borrasca activa ya los avisos en Extremadura por lluvias y tormentas
  8. 8 Raúl González, elegido candidato a las autonómicas del 21-D por Juntos por Extremadura
  9. 9

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  10. 10

    Abascal: «En Extremadura hay adelanto electoral por la soberbia de Guardiola»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy García Ortiz niega que revelara secretos entre reproches cruzados de sus fiscales

García Ortiz niega que revelara secretos entre reproches cruzados de sus fiscales