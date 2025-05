Ayuso y la dirección del PP pactan una tregua para «no dar oxígeno» a Sánchez

Miguel Ángel Alfonso Madrid Martes, 23 de noviembre 2021, 13:25 | Actualizado 20:32h. Comenta Compartir

Paz blanca en Génova. Tras varias semanas de un choque interno que ha opacado cualquier otro mensaje político, el líder del PP, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han pactado una tregua. Según ha anunciado el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, la dirigente regional ha cedido en sus pretensiones de celebrar «cuanto antes» el Congreso madrileño del partido y acepta que este se ubique en el primer semestre de 2022, como pretendía la dirección. García Egea también ha lanzado una advertencia a los suyos, «las polémicas internas dan oxígeno» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los populares eran conscientes del lastre que suponía mantener abierto el frente madrileño al mismo tiempo que tratan de mostrarse como la alternativa al Gobierno de coalición. Sobre todo en un momento en el que algunas casas de encuestas vaticinan una victoria del PP en las generales. «Todo lo que sea hablar de otras cuestiones que no sea hablar del nefasto gobierno que tenemos en España es darle minutos a Sánchez», zanjaba García Egea durante una entrevista en Antena 3.

La situación, a entender de la dirección del partido, había superado los límites. El clímax del enfrentamiento se alcanzó en Granada este fin de semana, durante el 16 Congreso del PP andaluz y delante de las cámaras. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, esperaba celebrar un plácido cónclave en el que su formación se encontraba por primera vez en el poder en la región tras cuatro décadas de Gobiernos socialistas, pero acabó relegado a un segundo plano por el lanzamiento de dardos entre García Egea y Ayuso.

La presidenta de Madrid, durante el primer día del Congreso, aconsejó a Moreno «volar libre» y tomar sus propias «decisiones». Al día siguiente, en el mismo escenario, García Egea respondió a Ayuso reafirmando que «Moreno es libre y ninguno de fuera tiene que venir a decirle lo que debe hacer». Todo se saldó con Moreno suplicando acabar con «enredos estériles» y Casado lanzando un rotundo mensaje para intentar poner orden:«El PP es una gran orquesta. Aquí no caben solistas. Esto no es un 'talent show' de megalomanías».

Un recado llamativo, no tanto por su contenido, sino porque hasta entonces no se había visto a un Casado tan explícito en sus advertencias a Ayuso. La respuesta de la dirección siempre había quedado ente bambalinas mientras, en público, evitaban responder a las indirectas de la dirigente regional. «El personalismo no cabe en el PP», añadió.

La líder madrileña también ha optado por dejar de «alimentar» el debate. «Diga lo que diga, estoy atrapada. estamos todo el día ahí enfangados», ha lamentado.

Cuestión de fechas

Ayuso llevaba semanas defendiendo públicamente un adelanto de ese cónclave regional para empezar a preparar las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023 frente a la postura de la dirección nacional del PP, que se apoyaba en el calendario aprobado en la Junta Directiva Nacional para celebrar, en primer lugar, los congresos regionales de las autonomías pluriprovinciales y, después, los de las comunidades uniprovinciales, como es el caso de Madrid.

Ahora su deseo, como ha asegurado en un desayuno informativo, es acabar cuanto antes con esta contienda. «Ojalá le demos final cuanto antes, porque además oculta la realidad: que el PP se estaba construyendo como una alternativa de Gobierno y, por mi parte al menos, estoy dedicada en cuerpo y alma a Madrid».

Ayuso lha llegado a reconocer que su partido está «metidos en una maraña complicadísima», por eso cede y pide «que se haga el congreso (del PP de Madrid) cuando toque, y ya. Ese será el momento en que todo pase. Estamos obligados a hacerlo más fácil; soy consciente».

Otras voces del partido tratan de restar hierro a la cuestión desde fuera. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, cree que se trata de una discusión «más de forma que de fondo», pero el «ruido» que se está generando en torno a este tema «no es bueno». El líder gallego reduce el enfrentamiento a «una cuestión de fechas».

