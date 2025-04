Gabriel Rufián cesa como concejal en Santa Coloma de Gramanet

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha cesado este viernes como concejal en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet. Lo han ... anunciado Esquerra en un comunicado y el propio dirigente republicano a través de las redes sociales. Rufián, uno de los más fieles 'junqueristas' salió elegido concejal en las elecciones del 28 de mayo de 2023. En consecuencia, apenas ha estado año y medio al frente del grupo republicano en el consistorio barcelonés, donde se ha dejado ver muy poco, pues su principal cometido siempre ha sido la portavocía en el Congreso de los Diputados. Rufián ha justificado su renuncia al acta de regidor a que le toca centrarse en su tarea en el Parlamento español, viendo «la que está cayendo (y caerá)». «En el contexto de la compleja situación política actual, resulta imprescindible que el también portavoz en el Congreso pueda dedicarse exclusivamente a sus responsabilidades en la Cámara Baja», según ha asegurado la dirección de ERC en un comunicado.

«No dejaré tirada a la gente de Santa Coloma», dijo en campaña. Esa promesa se la ha llevado el viento, como la de que solo estaría 18 meses (los mismos que ha estado de concejal) en el Congreso, el tiempo que tardaría Cataluña en independizarse del resto de España.

Rufián fue la gran apuesta de Oriol Junqueras en las pasadas elecciones municipales, un reto que aceptó a regañadientes por fidelidad con el presidente de ERC, su gran valedor hace casi una década como candidato en las generales. El objetivo del líder de ERC era aprovechar el tirón mediático de su cabeza de lista en Madrid para crecer en el área metropolitana de Barcelona, una zona en la que el independentismo apenas tiene presencia en los Ayuntamientos.

El ya exconcejal se lanzó a la arena municipal para intentar que la exalcaldesa socialista colomense, Nuria Parlón (ahora consejera del Interior de la Generalitat), no obtuviera la mayoría absoluta. Parlón repitió mayoría absoluta y ERC, con Rufián, pasó de 3 a 4 concejales, frente a los 17 del PSC. Ganó cinco puntos porcentuales de votos. Fue el mejor resultado histórico de los republicanos en la localidad barcelonesa, donde ha habido legislaturas en las que no tenían ni un solo concejal. Pero la operación Rufián solo consiguió mitigar un poco el fracaso electoral de ERC, que en toda Cataluña se dejó más de 300.000 votos y quedó en tercera posición tras PSC y Junts. Su renuncia al acta de concejal supone por parte de Esquerra asumir el fracaso del 'efecto Rufián', que ya no repetirá en las municipales de 2027 y se centra en Madrid, donde los republicanos tienen 7 escaños, igual que Junts.