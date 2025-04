ERC deja una puerta abierta a negociar aunque la CUP bloquee las cuentas

cristian reino Barcelona Lunes, 15 de noviembre 2021, 00:03 | Actualizado 15:39h. Comenta Compartir

El Govern catalán y la política catalana siguen pendientes de las bases de la CUP, que tienen hasta las doce de la noche de este lunes para decidir si bloquean o no los primeros Presupuestos de Pere Aragonès. A la espera de lo que voten los miembros de la asamblea anticapitalista, cuyo resultado siempre es imprevisible, ERC ha querido dejar una puerta abierta para seguir negociando. Esquerra ha reunido este lunes a su ejecutiva y ha evitado futuribles sobre posibles escenarios, en función de lo que decida la CUP. Eso sí, la formación republicana se ha mostrado dispuesta a seguir negociando incluso si los antisistema apuestan por la enmienda a la totalidad. De hecho, esta es una de las cuatro opciones que las bases cuperas tienen sobre la mesa para decidir en la votación: bloqueo y fin de la negociación, enmienda a la totalidad y seguir hablando sobre las cuentas, abstención y seguir negociando o dar por buenos los Presupuestos. La portavoz de ERC, en cualquier caso, no ha querido salirse del guión tras la reunión de la dirección republicana para no interceder en la votación de los anticapitalistas. «La voluntad de ERC es aprobar los presupuestos con la CUP. Ni varía, ni ha variado, ni variará», ha afirmado.

Esquerra se niega a contemplar otras opciones, hasta que la puerta de la CUP esté cerrada. Esas otras opciones son el PSC y los comunes. Estos últimos han amenazado con la enmienda a la totalidad, mientras los socialistas, a través del ministro Miquel Iceta, han reiterado que si del PSC depende, Cataluña tendrá Presupuestos en vigor el 1 de enero. Iceta ha apostado por las cuentas del sí al aeropuerto, al Hard Rock y a los Juegos Olímpicos de 2030 y se ha mostrado «preocupado» por las condiciones que pone la CUP, que exige tumbar esos tres proyectos.

Junts, mientras, ha trasladado toda la presión de lo que pueda acabar pasando a ERC y más en concreto al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, casi culpándole de un eventual rechazo de la CUP a las cuentas y de que la mayoría secesionista salte por los aires, a las primeras de cambio en esta legislatura. Aprobar los Presupuestos es responsabilidad, en «primer término» del presidente de la Generalitat, ha afirmado Elsa Artadi, de Junts. «Emplazamos a que los acuerdos de investidura entre ERC y CUP sirvan de algo», ha presionado. A su juicio, la mayoría obtenida el 14-F a través del 52% de voto independentista no puede quedar en «retórica» y no se puede desfigurar en la «primera curva». »Las negociaciones de los presupuestos también tienen que ver con el rumbo del país, y eso no tiene que ver con el consejero Giró. Estamos haciendo el trabajo. Es necesario que se dé recorrido a la orientación política del Govern«, ha rematado.

Mientras, el consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat, Jaume Giró, ha pedido a los grupos parlamentarios que «no obstaculicen» el trámite formal del proyecto de Presupuestos para 2022. «Valoren si nos merecemos un atraso que no nos podemos permitir», ha afirmado en el Parlament.