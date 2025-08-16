HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El incendio de Casar de Cáceres quema viviendas en la finca Viñas de la Mata
La ministra de Educación, Pilar Alegría, a su llegada al tanatorio del expresidente de Aragón Javier Lambán EFE

El funeral civil de Lambán en su pueblo natal reúne a rivales políticos

Numerosas personalidades despiden al expresidente de Aragón en Ejea de los Caballeros

C.P.S.

Sábado, 16 de agosto 2025, 15:03

Decenas de vecinos y personas pertenecientes al ámbito de la política han acudido esta mañana a rendir tributo a Javier Lambán -quien falleció ayer como ... consecuencia de un cáncer contra el que llevaba luchando desde 2021- en su despedida, que ha tenido lugar en Ejea de los Caballeros -su pueblo natal-.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Badajoz sufre nuevos incendios intencionados en la carretera de Cáceres y Las Crispitas
  2. 2 Los incendios en Casar de Cáceres y Aliseda obligan a desalojar dos urbanizaciones
  3. 3 Extremadura pide ayuda para combatir los incendios ante la situación de «extrema gravedad»
  4. 4 El incendio de Jarilla avanza hacia Plasencia y el Ambroz y obliga a confinar Segura de Toro
  5. 5 El incendio de Jarilla se reactiva a causa del viento y obliga a confinar Casas del Monte
  6. 6 Cáceres despide a José María Saponi, un alcalde que deja huella
  7. 7 Estas son las carreteras afectadas este viernes por los fuegos en Extremadura
  8. 8 El Casino de Badajoz denuncia ante la Policía Nacional la aparición de heces en su piscina
  9. 9 Muere Mercedes Moreno Morán, Medalla de Extremadura en 2011
  10. 10 Carreteras cortadas este sábado por los incendios en Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El funeral civil de Lambán en su pueblo natal reúne a rivales políticos

El funeral civil de Lambán en su pueblo natal reúne a rivales políticos