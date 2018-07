Funambulismo electoral Sánchez recibe su más importante varapalo en el Congreso al abstenerse Podemos, ERC y el PDeCAT en la votación de la senda del déficit Sábado, 28 julio 2018, 00:12

El Gobierno de Sánchez sufrió ayer un muy serio revés parlamentario, el más destacado en su corto mandato. La abstención de Podemos, ERC y PDeCat en la votación de la nueva senda del déficit echó abajo el proyecto socialista que –tras el margen concedido por Bruselas– contemplaba 6.000 millones más de gasto para 2019. El Ejecutivo quitó importancia a lo sucedido. Anunció que volverá a presentar la misma propuesta dentro de un mes, para así ofrecer la oportunidad de «rectificar» a las formaciones que le dieron la espalda. Si se lo rechazan, elaborará el anteproyecto de presupuestos a partir del déficit vigente, que es el fijado por el Gobierno de Rajoy. Tras su encuentro de anteayer con Macron, Sánchez enfatizó que las elecciones generales serán en 2020. Fue arriesgado empeñarse en transmitir confianza la víspera de una votación tan crucial en el Congreso. Sobre todo cuando el propio Gobierno barajaba la eventualidad de que pudiera quedarse casi solo. No resulta necesariamente coherente que Podemos, ERC y PDeCAT se abstuvieran ayer por aspirar a un límite de gasto más ambicioso, puesto que el efecto inmediato de su voto es su reducción. Pero el Gobierno de Sánchez no debería insistir en este último argumento, porque tampoco parece muy consistente la pretensión de sacar adelante unos presupuestos que puedan satisfacer a sus aliados de moción de censura sobre la senda de déficit establecida por Rajoy. La inesperada caída de este, incluida su negativa a dimitir, dio lugar a la investidura de Sánchez y a una creciente sensación de cambio político en España. Sensación generada por el plural arco opositor a la continuidad de Rajoy, y favorecida por el aturdimiento inducido tanto en el PP como en Ciudadanos. La legislatura volvió a despertarse ayer con un sobresalto; evidenciando de tal manera la carencia de una mayoría de gobierno, que Sánchez no puede afrontar la situación a base de declaraciones voluntaristas. La designación de Rosa María Mateo como administradora única de RTVE, tras ocho plenos parlamentarios y para unas cuantas semanas, asomó como un espejismo insignificante. A no ser que a Sánchez le quede únicamente la posibilidad de pensar en cómo avanza por el cable de la exigüidad parlamentaria hasta la fecha electoral más idónea para sus opciones. Lo que incrementaría la volatilidad política e institucional, y provocaría una eclosión de problemas y divergencias añadidas, con muy dudosos réditos para los propios socialistas.