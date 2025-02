Franco, a su sitio

Comenta Compartir

La exhumación y traslado de los restos de Francisco Franco de su panteón en Cuelgamuros al cementerio de Mingorrubio se desarrolló ayer con normalidad, aunque bajo una expectación exagerada. Una vez que el Tribunal Supremo resolvió desatender los requerimientos de los descendientes del dictador, dejando en manos del Gobierno la salida de su féretro del mausoleo que había ordenado construir, solo cabía esperar que pasara a recibir sepultura en un lugar sin connotaciones de reconocimiento oficial ni propicio a la exaltación pública de su figura. Acontecimiento que se inscribe en la extensa relación de medidas adoptadas desde la Transición para hacer efectiva una reconciliación justa tras la Guerra Civil y las décadas de régimen autoritario y dictatorial que personificó el general Franco. Quedan todavía pendientes la identificación de las personas cuyos restos fueron hacinados en el Valle de los Caídos y el establecimiento de un protocolo único que facilite a sus familiares reclamar sus restos, la obligada 'resignificación' conciliadora de un monumento que resulta agraviante para tantos ciudadanos, y la asunción por las administraciones públicas del rescate de los enterrados en fosas improvisadas por las partidas sectarias durante y después de la contienda. Franco no podía continuar allí por más tiempo, y es más revanchista alentar la especie de que su exhumación reabre heridas que defender el traslado de sus restos a un camposanto como los demás. Aunque hubiese sido mejor que lo sucedido ayer contara con la máxima anuencia por parte de las formaciones parlamentarias, y que se hubiera materializado en un momento libre de tensiones electorales. Porque resulta inevitable suponer que, protagonizando «un hito para la democracia», el socialismo de Sánchez ha buscado obtener también un rédito particular. Presunción que en ningún caso puede velar un hecho tan relevante e irreversible. Pero cuya trascendencia invita también a que los responsables públicos sean los primeros en pasar página de la exhumación e inhumación posterior, y afronten las tareas pendientes de la reconciliación en que se fundamentó el sistema de libertades constituido en 1978 como una labor ordinaria, que no sea susceptible de convertirse en motivo de confrontación partidaria. Nadie en su sano juicio puede defender hoy que la guerra civil fue necesaria o inevitable. Por eso es conveniente poner las cosas en su sitio, sin excederse en la representación de lo que cada cual considera digno y justo.