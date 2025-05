Francisco Igea, ingresado en el hospital tras sufrir una angina «Hoy parece ser me harán un cateterismo para ver el estado de las cañerías», explica en sus redes sociales el procurador electo de Ciudadanos

E. N. Valladolid Miércoles, 2 de marzo 2022, 12:02

Francisco Igea ha sido ingresado en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, aunque su estado de salud no reviste gravedad. El procurador electo de Ciudadanos, de 57 años, ha publicado a primera hora de este miércoles en sus redes sociales que ayer sufrió «un episodio de dudosa angina« que le obligó a ingresar en el centro hospitalario de la capital.

«Hoy parece ser me harán un cateterismo para ver el estado de las cañerías. No se asusten si no tuiteo mucho. Espero disfrutar de unas cuantas primaveras más», añadía el exvicepresidente de la Junta de Castilla y León en su perfil de Twitter, en un mensaje en el que daba las gracias al personal sanitario que le está atendiendo desde ayer.Igea se reunió ayer por la mañana con el equipo negociador del Partido Popular en la ronda abierta por este con los partidos que han obtenido representación en las Cortes para la búsqueda de un pacto parlamentario de gobernabilidad de la comunidad.

Posteriormente, en una rueda de prensa junto a las exconsejeras Verónica Casado y Ana Carlota Amigo, expresó que trasladó al PP la necesidad de que se vuelva a reunir con el PSOE para buscar un amplío acuerdo y dejar a Vox fuera de la ecuación de los pactos de gobierno.

Con covid, en enero

Igea, que estuvo confinado con covid a finales de enero durante la campaña electoral de las elecciones autonómicas del 13 de febrero y se vio obligado a intervenir desde casa en el primer debate televisado entre los candidatos a presidir la comunidad, ha llevado durante los dos años de pandemia una agenda diaria muy apretada.

Los resultados de los comicios dejaron a la formación naranja bajo mínimos, al conseguir un único procurado de los 81 que componen el hemiciclo castellano y leonés. Así, en Ciudadanos solo Francisco Igea tendrá la oportunidad de volver a las Cortes, dentro del grupo mixto, cuando se forme el nuevo Gobierno en la comunidad.